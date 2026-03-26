Susy Fuccillo, dopo il dolore la rinascita: “Una forza che non sapevo di avere”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria De Filippi

A quattro mesi di distanza dalla scomparsa del marito, Susy Fuccillo è tornata a parlare di come sta affrontando il lutto. Una vita del tutto diversa senza il suo compagno di vita, crescendo le tre figlie Cristiana, Giordana e Costanza, che ogni giorno le stanno dando la forza di andare avanti, nonostante il dolore.

Susy Fuccillo, la rinascita un passo alla volta

Sono passati quattro mesi da quando Susy Fuccillo ha dovuto dire addio al marito Salvatore Raciti, scomparso a soli 41 anni dopo un malore improvviso. La vita sta mettendo a dura prova l’ex ballerina di Amici che, giorno dopo giorno, sta cercando di ritrovare la serenità per le sue bambine, Cristiana, Giordana e Costanza, concentrandosi sul lavoro. Un modo per onorare tutto quello che insieme al marito avevano costruito.

“Le nostre attività non sono solo un lavoro, sono una parte della nostra storia. Mi trovo a rimboccarmi le maniche ancora di più per portare avanti quello che abbiamo costruito”, aveva raccontato sui social Susy pochi giorni fa, mostrandosi dietro alla scrivania pronta a ricominciare la sua vita, con l’intenzione di trasformare un dolore troppo grande in forza.

Per seguire alcuni progetti l’ex ballerina di Amici è volata a a Lampedusa, dove era già stata con il marito. Durante una pausa dagli impegni ha affidato ai social una profonda riflessione sulla sua vita, oggi che è rimasta sola senza il suo compagno, affrontando emozioni contrastanti.

“Oggi ho fatto qualcosa che non avrei mai immaginato di fare. Ho preso un aereo e sono partita per Lampedusa. Sono qui per lavoro, per continuare quello in cui noi credevamo tanto. Non è facile. Fa male tantissimo”, ha scritto Susy tra le storie di Instagram.

“Quest’isola mi parla di lui. Ma dentro questo dolore c’è anche una forza che non sapevo di avere. Perché l’amore non finisce. E oggi mi sta guidando, passo dopo passo. Per loro. E anche un po’ per me. Ti amo ovunque tu sia”, ha aggiunto, mostrandosi ai suoi follower in un momento di grande fragilità emotiva ma allo stesso tempo di rinascita. Per ricominciare un passo alla volta, aggrappandosi a quell’amore che neanche la morte può spezzare.

Il ricordo del marito per la Festa del Papà

La perdita del suo compagno di vita è un vuoto troppo difficile da colmare, un dolore che forse non supererà mai del tutto. A farle forza le tre figlie, che le ricordano giorno dopo giorno di tutto l’amore che sono riusciti a creare. “Ti prometto che le tue figlie sentiranno parlare di te ogni giorno, del tuo cuore grande e del tuo modo di farci sentire al sicuro. Da quando non ci sei trovo cuori ovunque. Forse sei tu che ci ricordi che l’amore resta”, aveva scritto qualche tempo fa in occasione del 42esimo compleanno del marito.

Anche in occasione della Festa del Papà l’ex ballerina di Amici non poteva che ricordarlo, postando un tenerissimo video di Salvatore con le sue bambine. “Sei ancora qui, in tutto quello che siamo“, ha commentato a corredo del filmato.