Susy Fuccillo torna a parlare della morte del marito: “Il cambiamento più difficile che potessi immaginare”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria De Filippi

Non è certamente un momento facile per Susy Fuccillo: l’ex ballerina di Amici poco più di tre mesi fa ha perso il marito all’improvviso. Salvatore Raciti aveva 41 anni e nella notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso si è accasciato, senza che per lui ci fosse nulla da fare. Una vera tragedia per la loro famiglia, che oggi si ritrova ancora in un turbine di dolore.

Susy Fuccillo, il dolore è ancora grande: le sue parole su Instagram

Si fa fatica a trovare un senso al dolore quando colpisce così all’improvviso. Lo sa bene Susy Fuccillo, che lo scorso dicembre ha perso il marito Salvatore Raciti, scomparso a soli 41 anni. Dopo la morte del suo compagno di vita l’ex ballerina di Amici, che prima mostrava ai follower la sua quotidianità fatta d’amore, lavoro e maternità, si è – com’è comprensibile – eclissata dai social.

Proprio a Instagram Susy ha affidato le sue parole colme di sofferenza: “In questo periodo della mia vita sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare. La mia forza sono le mie figlie e il senso di responsabilità verso tutto ciò che io e mio marito abbiamo costruito insieme con anni di sacrifici, lavoro e sogni condivisi”, ha rivelato.

Un momento complicato, fatto però di una fetta di vita che non può fermarsi, quella del lavoro e delle attività che in questi anni ha costruito col marito. “Il dolore non è qualcosa che si supera dall’oggi al domani. Sto ancora cercando di capire come ritrovare i miei equilibri senza dimenticare chi sono“, ha scritto tra le storie.

Susy ha voluto precisare: “Per questo, almeno per ora, ho dovuto mettere un po’ da parte anche una parte del mio lavoro: i social. Non mi sento ancora pronta ad espormi come prima. Non so ancora quanto tempo mi servirà, ma so che voi saprete capirmi. In questo momento sto semplicemente cercando di fare del mio meglio per le mie figlie e per ciò che abbiamo costruito nella nostra vita insieme. Per questo mi farà piacere condividere con voi alcuni pezzi di quello che abbiamo costruito e che oggi continua a vivere”.

Il ricordo del marito per il suo 42esimo compleanno

Proprio qualche giorno fa l’ex volto di Amici aveva condiviso su Instagram un video toccante: lei e le sue bambine sulla spiaggia mentre scrivono delle dediche su dei palloncini, che tra le lacrime lasciano volare via.

“Buon compleanno, amore mio, ovunque tu sia. 42. Siamo qui con te, sempre! Ti prometto che le tue figlie sentiranno parlare di te ogni giorno, del tuo cuore grande e del tuo modo di farci sentire al sicuro. Da quando non ci sei trovo cuori ovunque. Forse sei tu che ci ricordi che l’amore resta”, ha scritto Susy a corredo del video condiviso sui social, mentre le immagini sono accompagnate dal brano Qui con me di Serena Brancale.

Il loro era un amore solido: legati da tanti anni, Susy e Salvatore si erano sposati nel 2015. diventati genitori di tre bambine: Cristiana, Giordana e Costanza, arrivata poco più di un anno fa.