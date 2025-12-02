Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anni

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Maria De Filippi, lutto ad Amici: morto il marito di Susy Fuccillo

Momento di grande tristezza per Susy Fuccillo. L’ex ballerina di Amici ha perso il marito, Salvatore Raciti, morto all’improvviso a 41 anni. La notizia ha raggiunto in poche ore il pubblico del talent lasciando sgomenti colleghi, amici e chi negli anni aveva seguito la sua storia.

Un lutto inatteso, che ha colpito la famiglia nel pieno della quotidianità e che ora lascia Susy e le loro tre bambine di fronte a un dolore difficile da raccontare.

Salvatore, il marito di Susy Fuccillo, è morto per un malore

Per Susy Fuccillo sono giorni di dolore profondo: la morte di suo marito, Salvatore Raciti, di soli 41 anni, ha interrotto all’improvviso una quotidianità familiare che fino a poche ore prima sembrava scorrere come sempre.

Secondo quanto appreso da LaSicilia, nella notte tra l’1 e il 2 dicembre 2025 il compagno di vita dell’ex ballerina di Amici si trovava nella loro casa alla Plaia di Catania insieme ad alcuni amici. Salvatore era impegnato a montare gli addobbi natalizi in giardino quando, improvvisamente, è stato colto da un malore.

Gli amici hanno chiamato il 112 e, rendendosi conto dei tempi di attesa, hanno provato ad accompagnarlo in auto verso il pronto soccorso, dove l’ambulanza del 118 li ha poi raggiunti. Nonostante i tentativi di soccorso, per Salvatore non c’è stato nulla da fare.

Non è ancora chiaro il momento esatto del decesso e la procura ha disposto il sequestro della salma, con un’autopsia attesa nei prossimi giorni per chiarire le cause. Una procedura che aggiunge ulteriore incertezza a un momento già difficile per la famiglia e per i suoi cari. Raciti era infatti tra i titolari dello stabilimento balneare Le Capannine di Catania.

Susy Fuccillo e Salvatore Raciti, una vita insieme

Quella di Susy Fuccillo e Salvatore Raciti era una coppia storica: legati da anni, i due si erano sposati nel 2015 a Catania, costruendo una famiglia affiatata e unita. Nel tempo sono infatti diventati genitori di tre bambine: Cristiana, Giordana e Costanza, l’ultima arrivata solo pochi mesi fa. Un nuovo arrivo che aveva portato energia e nuove abitudini in casa.

Dopo l’esperienza ad Amici, Susy aveva scelto una vita più lontana dai riflettori, restando comunque molto legata ai compagni di edizione e dedicando tempo alla famiglia e ai suoi progetti, mentre Salvatore ha continuato a lavorare nell’attività di famiglia, sempre presente e parte della loro quotidianità.

La notizia della sua scomparsa ha colpito non solo chi li conosceva da vicino, ma anche chi negli anni aveva seguito il percorso di Susy sui social riconoscendo in quella famiglia un equilibrio costruito passo dopo passo.

Nelle ore immediatamente successive alla notizia, sono stati tanti i messaggi per Susy: segno di un affetto che va oltre il ricordo televisivo. Per lei e per le sue tre bambine inizia un momento delicato, fatto di silenzi e di nuove consapevolezze, in cui la presenza di Salvatore continua a vivere attraverso la rete di affetti che li circonda e attraverso tutto ciò che insieme avevano costruito.

