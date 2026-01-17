Il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: “Vorrei solo un istante con te”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Susy Fuccillo

Susy Fuccillo racconta il suo dolore per la morte del marito in una lettera straziante rivolta al suo Salvatore. Parole strazianti, piene di sofferenza, ma anche di un amore che nemmeno la morte è riuscita a cancellare e che Susy continua a coltivare, nonostante tutto, provando ad affrontare il terribile lutto che l’ha colpita.

Il dolore di Susy Fuccillo

Salvatore Raciti è scomparso circa un mese fa, stroncato da un malore mentre sistemava gli addobbi natalizi in giardino. La sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno nella vita felice di Susy Fuccillo, ex concorrente di Amici nel 2008, e mamma di tre bambini.

Lontano dai riflettori l’ex ballerina aveva costruito una famiglia e una quotidianità fatta di cose semplici e di video che condivideva sui social. In tanti la seguivano, sia su Instagram che su TikTok, curiosi di scoprire come fosse diventata grande da quel 2008 in cui si esibiva nello show di Maria De Filippi insieme a Marco Carta.

Proprio per questo i fan si sono stretti intorno a Susy dopo aver saputo della scomparsa del marito. Per diverso tempo l’ex ballerina ha scelto di restare in silenzio, sino ad oggi, quando ha condiviso su Instagram una lettera indirizzata proprio al marito.

La lettera di Susy Fuccillo al marito

Nella didascalia del post pubblicato su Instagram, Susy Fucillo ha spiegato di aver scritto una lettera dedicata al marito Salvatore su consiglio della sua psicologa. Dopo la scomparsa dell’imprenditore e padre dei suoi figli infatti l’ex allieva di Amici ha iniziato un percorso per riuscire a superare questo momento così difficile ed elaborare il lutto.

“Per molto tempo sono rimasta in silenzio – ha scritto -. Su consiglio di una professionista sto provando a fare una cosa che per me non è semplice: scrivere. Mettere fuori quello che tengo dentro, dare una forma al dolore invece di lasciarlo chiuso. Lo dico anche per chi fa fatica a chiedere aiuto: farsi accompagnare, parlare, scrivere non è debolezza. È un modo per non perdersi”.

Nella lettera scritta per il marito, Susy ha voluto svelare come si sente ora e come sta affrontando la perdita. L’ex ballerina ha rivelato di essersi fatta forza, dopo la morte di Salvatore, per prendersi cura della sue figlie, ma di soffrire moltissimo, soprattutto quando la sera si ritrova sola e il ricordo di Salvatore è così intenso da farle male.

“Amore mio, da quando non ci sei, il mondo continua a muoversi come se nulla fosse successo è come se il tempo avesse deciso di rallentare proprio nell’istante in cui ho dovuto lasciarti andare – ha scritto -. Ripenso spesso a quell’ultima volta. Se avessi saputo che sarebbe stata davvero l’ultima, ti avrei stretto ancora più forte, cercando di imprimere in quell’abbraccio tutto l’amore che non sapevo sarebbe rimasto sospeso”.

“Se riesci a sentirmi quando il peso diventa troppo grande, se mi sei vicino quando mi sento crollare […] Da quando non ci sei, tutto è cambiato, le cose hanno un sapore diverso, più spento, più lontano”. Poi le parole sulle figlie della coppia: “Crescono, amore mio. Ogni giorno un po’ di più. Nei loro occhi rivedo te, nei loro gesti riconosco qualcosa che ci appartiene. Cerco di essere forte per loro, anche quando non lo sono. Cerco di accompagnarle in un mondo che non avevo immaginato di dover affrontare senza di te. Insegno loro chi eri, quanto le amavi, e quanto amore hai lasciato dentro di noi”.