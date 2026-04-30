Irama parla per la prima volta della fidanzata: “Vorrei diventare padre”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Irama

Irama è di nuovo innamorato. Dopo numerose indiscrezioni a confermare l’esistenza di una fidanzata nella sua vita è stato proprio il cantante che ha svelato anche il desiderio di diventare padre.

Irama innamorato: la confessione sulla fidanzata

Da sempre riservatissimo, Irama si è lasciato andare ad una lunga confessione riguardo l’amore. Il cantante ha confessato di non essere più single, svelando di aver trovato una persona che è riuscita a regalargli una grande felicità.

“Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto”, ha confermato, spiegando di aver cambiato anche il suo modo di approcciarsi alle relazioni. Se in passato l’artista chiedeva molto all’altra persona, ora ha confessato di aver ammorbidito il suo punto di vista.

“Da quel punto di vista sono cresciuto molto, oggi sono più sereno – ha rivelato -. Una relazione, che sia amore o amicizia, deve essere un plus. Se entrambi siamo in grado di darci qualcosa in più, diventa armonia, diventa un porto sicuro. Se invece hai bisogno che qualcuno ti completi, allora c’è qualcosa che non va: vuol dire che da solo stai trascurando qualcosa”.

“La musica non è sempre legata alla realtà, nasce da tutto, da una storia finita come da un attimo qualsiasi – ha aggiunto -. Puoi vivere un amore enorme e non raccontarlo mai, oppure scrivere un disco per qualcosa che è durato un secondo”.

Irama non ha nascosto il desiderio di paternità, immaginandosi padre. “Intanto sono zio, ho due nipoti carinissimi – ha confidato -. Non li vedo spesso, mia sorella protesta, ma mi fanno molta tenerezza. Che padre potrei essere? Mi emozionerei per tutto. Sarei quello che piange, in un angolo, al saggio. Piangerei sempre, probabilmente. E brontolerei, perché vorrei che mio figlio fosse felice, che avesse il massimo”.

Chi è Mew, la fidanzata di Irama

Valentina Turchetto, in arte Mew, sarebbe lei il nuovo amore di Irama secondo le indiscrezioni. I due erano stati avvistati insieme in passato e ora le parole dell’artista sembrano confermare l’esistenza di una love story. Originaria della provincia di Venezia, con una voce dark e una penna straordinaria, Mew aveva conquistato il pubblico durante la sua partecipazione ad Amici.

Favorita per la vittoria, l’artista aveva deciso poi di lasciare in anticipo la trasmissione. Fuori dallo show aveva iniziato una relazione con un altro concorrente, Matthew, terminata poi qualche tempo dopo.

In passato Irama è stato legato ad Ana Yanirsa, nota ballerina. La love story è terminata dopo l’incontro con Giulia De Lellis con cui l’artista ha vissuto una storia d’amore durata un anno, dal 2018 al 2019. La relazione era terminata a causa della forte pressione mediatica, mal sopportata dall’artista.

“Ho sempre cercato di scindere la mia vita privata dal resto – aveva confidato tempo fa -. Non voglio fare lo st***zo, e nemmeno l’altezzoso, ma io mi vergogno di finire su riviste che scrivono di cose di cui non mi frega niente. Io spero che nessuno mi ricordi per quello ma per la musica. Se non dovessero ricordarmi per la musica vorrebbe dire che ho fallito”.

L’ultima relazione documentata è quella con Victoria Stella Doritou, designer e modella greca da cui si è separato nel 2022.