Irama e Mew di Amici stanno insieme, il video non lascia dubbi

È nata una nuova coppia nel mondo della musica. Se qualche mese fa si parlava solamente di un presunto flirt, ora il rapporto tra Irama e Mew ha fatto un passo in avanti e i diretti interessati hanno deciso di non nascondersi più. A confermarlo un video che circola su TikTok, in cui i due scendono insieme dallo stesso van e rientrano in hotel per la notte.

Irama e Mew di Amici sono fidanzati

Irama e Mew stanno insieme. Dopo i primi indizi sui social, risalenti alla scorsa estate, i due cantanti hanno voglia di vivere la loro frequentazione senza più nascondersi da fan e paparazzi. A confermare il loro legame un video pubblicato su TikTok da un utente, che mostra i due scendere dallo stesso van dopo il concerto di Irama all’Arena di Verona.

Lei – vero nome Valentino Turchetto – esce per prima dalla macchina e si dirige verso l’hotel, scappando dalla folla radunatasi intorno. Filippo Maria Fanti la segue poco dopo ma si ferma a salutare e ringraziare i fan.

A confermare la complicità tra i due anche un dettaglio non di poco conto: Mew indossa un giubbotto di Irama, che lui aveva scelto in passato per alcuni apparizioni pubbliche. Insomma, uniti dal sentimento ma anche dallo stile. Ora non resta che aspettare qualche dichiarazione ufficiale.

Chi è la cantante Mew

Mew è nata nel 1999 a San Donà di Piave, da mamma tedesca e papà originario di Jesolo, in provincia di Venezia, dove è cresciuta con la sua famiglia.

Dopo aver terminato gli studi superiori, la cantante ha iniziato a lavorare nella gelateria di famiglia per poi dedicarsi alla vendita, come commessa in un negozio di oggetti legati ad uno dei suoi cartoni animati preferiti: i Pokémon. È qui che è nato il suo nome d’arte, derivato dal personaggio del franchise noto come il Pokémon Novaspecie. Sulla sua pagina Spotify, Mew lo descrive come un “Pokémon intelligente che appare solo a coloro che hanno un cuore puro”.

Mew rappresenta anche un mix tra le parole ‘mistery’ e ‘new’ (mistero e novità), caratteristiche attraverso le quali vorrebbe esaudire il suo più grande sogno, quello di “aprire le porte del dark-pop in Italia”.

La cantante, che si è avvicinata alla musica e al ballo a soli 3 anni, con il tempo ha poi portato avanti questa passione, aiutando la sorella maggiore ad aprire una scuola di danza. Nel 2019 ha debuttato in tv partecipando alle selezioni di X Factor, senza riuscire ad accedere alle fasi live del programma. Nel 2020 si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno prendendo lezioni di canto.

All’inizio del 2023 Mew ha realizzato il suo primo singolo dal titolo Sangue, prendendo ispirazione da una relazione tossica che ha vissuto. Ha poi debuttato su Spotify con il brano NS1Q. La cantante in seguito ha deciso di partecipare ai provini di Amici. Seguita da Lorella Cuccarini, ha iniziato il suo percorso nella Scuola di Maria De Filippi. Ma dopo qualche mese ha abbandonato a causa della depressione.

Tra una prova e l’altra si è però innamorata del cantante Matthew, che ha lasciato nel 2025 dopo due anni insieme. Mew, tra le tante cose, ha preso parte anche alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2024.

La vita privata di Irama

Anche se molto riservato, Irama si è ritrovato spesso al centro della cronaca rosa. Prima di Mew è stato legato sentimentalmente alla cantante venezuelana Elena Rose e alla modella Victoria Stella Doritou.

In passato, però, il suo nome è stato affiancato a quello di altre ragazze bellissime, in alcuni casi anche note al grande pubblico. Ai tempi di Amici, Filippo Maria Fanti ha avuto un flirt con due allieve del talent: Nicole Vergani e Sephora Ferrillo. Successivamente, ha frequentato la modella Yanirsa Ana Martinez, protagonista del videoclip di Nera.

Senza dimenticare la liaison con Giulia De Lellis, durata una manciata di mesi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.