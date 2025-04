Mew e Matthew di Amici 23 si sono lasciati: “Quando ami qualcuno devi saperlo lasciar andare”

Fonte: Getty Images Mew

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Mew e Matthew, protagonisti di Amici 23: ad ufficializzare l’addio, è stata la cantante veneziana con una stories su Instagram. “Quando ami qualcuno devi saperlo lasciar andare” ha scritto nel messaggio la giovanissima artista.

L’addio tra Mew e Matthew

I cantanti Mew e Matthew sono stati senza alcun dubbio i protagonisti più chiacchierati di Amici 23: nonostante il gradimento di pubblico e professori nei loro riguardi, i due decisero di ritirarsi dallo show insieme, dopo essersi innamorati proprio tra i banchi della scuola più celebre d’Italia. La loro storia d’amore, intensa e passionale, è tuttavia naufragata a poco più di un anno dall’inizio: a renderlo noto, è stata la cantante con una stories su Instagram: “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse, e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto” ha scritto.

Per il momento, invece, non è arrivata nessuna precisazione da Matthew. I due, tuttavia, continuano a seguirsi sui social, segno che, probabilmente, sono rimasti in buoni rapporti.

La storia d’amore tra Mew e Matthew ad Amici 23

Mew e Matthew hanno partecipato alla scorsa edizione del talent show Amici: lei fu scelta da Lorella Cuccarini, lui, invece, da Rudy Zerbi. A metà percorso, la cantante decise di abbandonare la scuola a causa di alcuni problemi di salute mentale: “Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita, in questo caso nel momento più bello della mia vita, si prende la fame, si prende le energie. Io avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita, poi ho capito. Ho capito che si può stare male, che si può crollare ma è importante parlarne, se ne deve parlare (…). Questo messaggio è per dire abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%. Di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi, passo dopo passo. Vi voglio bene” spiegò l’artista sui social dopo l’uscita dallo show.

Non furono resi noti, all’epoca, i motivi per cui Matthew decise di seguirla, ma parlando del fidanzato Mew ha sempre speso bellissime parole: “È stato amore a prima vista. Io non credevo nemmeno in questa cosa, ma lui è entrato nella mia vita e ha cambiato tutto. È una persona di cui non posso fare a meno” raccontò durante una puntata di Verissimo.

Dopo l’addio alla scuola più famosa d’Italia, i due hanno vissuto la propria relazione lontano dalle telecamere, alternando alti e bassi come tutte le giovani coppie. Entrambi hanno continuato ad inseguire i propri sogni, raggiungendo anche traguardi piuttosto importanti. Mew, in particolare, ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani con il brano Oh my God: il suo percorso si è fermato ad un passo dalla vittoria, andata invece a Settembre con il brano Vertebre.