Elena Rose, chi è la nuova fidanzata di Irama

Fonte: IPA Irama

Irama è tra i partecipanti più attesi del Festival di Sanremo 2025. Apprezzato per i testi profondi e i look stravaganti, il popolare cantautore ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Vi state chiedendo se sia single? La risposta è negativa: Irama sarebbe felicemente fidanzato con Elena Rose, una sua collega. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Elena Rose, la nuova fidanzata di Irama

Irama porterà sul palco dell’Ariston il brano Lentamente, e si è già messo in evidenza sul green carpet del Festival per il suo look super rock. In molti, tuttavia, si chiedono anche se il cuore del bel Filippo, in questo momento, sia libero oppure no. Secondo i ben informati la risposta sarebbe negativa: da diversi mesi, infatti, il cantante sarebbe legato sentimentalmente alla collega Elena Rose. Ma chi è la misteriosa donna che ha conquistato il cuore dell’ex vincitore di Amici?

Elena Rose, all’anagrafe Andrea Elena Mangiamarchi, è una cantante 29enne di origini venezuelane. Nata a Miami, ha trascorso la sua infanzia tra Porto Rico e il Venezuela, prima di fare definitivamente ritorno negli Stati Uniti nel 2019. Come Irama, anche lei è un’artista: dopo gli esordi come performer in alcuni locali, ha avuto ottenuto un contratto con un’etichetta discografica. Al momento, Elena Rose vanta collaborazioni molto importanti con artisti come Ricky Martin, Selena Gomez e Maluma. Tra i suoi brani più famosi ci sono Sandunga e Fenomenal.

Le prime apparizioni della coppia risalgono allo scorso autunno, quando Irama ed Elena furono paparazzati insieme a Milano. Non si tratta comunque dell’unico avvistamento della coppia: in occasione dello show Radio Zeta Hits 2024 Irama scelse come accompagnatrice proprio Elena, ed è apparso anche in alcuni videoclip dell’artista. Indizi che hanno tutto il sapore di una vera e propria conferma.

Le fidanzate di Irama

Suo malgrado, Irama si è ritrovato spesso al centro della cronaca rosa. Prima di Elena Rose era stato legato sentimentalmente alla modella Victoria Stella Doritou, con la quale si sarebbe lasciato a causa di divergenze professionali. In passato, però, il suo nome è stato affiancato a quello di altre ragazze bellissime, in alcuni casi anche note al grande pubblico. Già ai tempi di Amici, Filippo Maria aveva avuto un flirt con due allieve del talent: Nicole Vergani e Sephora Ferrillo. Successivamente, si era legato alla modella Yanirsa Ana Martinez, protagonista del videoclip di Nera.

A parlare della storia (e dell’epilogo tutt’altro che lieto) era stata la diretta interessata: “Io sono una sognatrice, ma con Irama è andata a finire troppo male e non nego che ho sofferto molto. Potete immaginare come mi sono sentita quando lui è uscito allo scoperto con Giulia mentre lui in realtà stava ancora con me. Ero convinta che la nostra fosse una storia seria. Ha provato a continuare ad avere anche un rapporto con me. Forse con Giulia le cose non erano acora serie. Forse non aveva ancora le idee chiare” aveva dichiarato in un’intervista. La Giulia in questione è la De Lellis, con cui il cantante ha avuto una relazione di alcuni mesi.