Sanremo 2025, Irama canta Lentamente. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Irama

Fra i Big del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Irama, pronto a salire nuovamente sul palco dell’Ariston con la canzone Lentamente.

Una ballata romantica e struggente che, come ha svelato, parla di un amore impossibile. La prima serata di Sanremo 2025 sarà l’occasione per scoprire questo brano straordinario, insieme alle altre canzoni portate alla kermess dagli artisti presentati da Carlo Conti.

Rose Villain, ad esempio, canterà Fuorilegge, Gaia si esibirà sulle note di Chiamo io chiami tu, mentre Francesco Gabbani presenterà Viva la vita.

Sanremo 2025: testo e significato di Lentamente

Irama sbarca a Sanremo 2025 con una canzone che parla d’amore e che indaga la fine di una relazione, parlando di un sentimento quasi impossibile e per questo vissuto in modo ancora più intenso.

Lo stesso cantante ha raccontato a Carlo Conti di cosa parla Lentamente durante la sua partecipazione a Sarà Sanremo. “Lentamente è una canzone diversa per me – ha svelato – , racchiude tanta verità, un brano trasparente che mi mette a nudo. Con questo brano canto un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi. Lentamente è una canzone diversa per me, con un testo crudo e allo stesso tempo trasparente che mi mette a nudo”.

Fra gli autori del testo c’è anche Blanco, cantante con cui Irama ha un forte legame. Il Festival di Sanremo ha sempre rivestito un ruolo chiave nella carriera di di Irama. Il suo debutto infatti è avvenuto nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con la canzone Cosa resterà.

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Irama è tornato altre quattro volte sul palco dell’Ariston. Nel 2019 con La ragazza col cuore di latta, nel 2021 con La genesi del tuo colore, nel 2022 con Ovunque sarai e nel 2024 con Tu no.

Nel corso della prima serata di Sanremo 2025, Irama si esibirà sulle note di Lentamente. A presentare la serata Carlo Conti – direttore artistico del Festival -, affiancato dai co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Nella serata delle cover invece, il cantante canterà con Arisa il brano Say something di A Great Big World e Christina Aguilera.

Chi è Irama, cantante a Sanremo 2025

Vero nome Filippo Maria Fanti, Irama è nato a Carrara nel 1995. Appassionato di musica sin da quando era solo un bambino, ha svelato di aver scritto la sua prima canzone all’età di sette anni.

Dopo varie collaborazioni, nel 2018 per lui arriva la grande occasione grazie alla partecipazione dei Amici di Maria De Filippi. Nel corso del programma il cantante scrive e canta la canzone Nera che sarà un enorme successo in grado di scalare le classifiche e ottenere numerosi riconoscimenti.

Con all’attivo ben cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, Irama ha saputo costruirsi una solida carriera, conquistando il pubblico con il suo talento. Dal debutto nel 2016 sino alle collaborazioni con Rkomi e Blanco, l’artista ha saputo scalare le classifiche.

Fra i suoi lavori più amati Il giorno in cui ho smesso di pensare che ha ottenuto ben quattro dischi di platino. Un’opera seguita dagli appuntamenti live a Roma e Milano.