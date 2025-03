Pechino Express 2025, le coppie in gara, la location e quando vederlo

Torna Pechino Express: le coppie in gara, la location del reality e quando vederlo in tv

Fonte: IPA Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru a Pechino Express 2025

Dopo X Factor e MasterChef è tempo di Pechino Express. La nuova edizione del reality avventura infatti tornerà giovedì 6 marzo su Sky. Tante le novità, particolarissima la location, ma soprattutto le coppie in gara che si sfideranno fra prove da superare, corse e tappe da vincere.

Pechino Express 2025, quando inizia e dove vederlo

L’appuntamento con Pechino Express 2025, dunque, è per giovedì 6 marzo alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. A condurre lo show ci sarà, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca, affiancato per il secondo anno di seguito da Gianluca Fru dei The Jackal.

La location di Pechino Express 2025 promette grandi emozioni e luoghi straordinari da scoprire. Il viaggio partirà dalle città delle Filippine, passando poi attraverso la bellezza della Thailandia, per arrivare ai paesaggi mozzafiato del Nepal.

Nel corso del viaggio le coppie affronteranno sfide e imprevisti, cercando di adattarsi alle culture che incontreranno sulla loro strada e mescolandosi alla gente del luogo. Il reality, come sempre, metterà alla prova non solo la loro resistenza fisica, ma anche quella mentale.

Le coppie di Pechino Express 2025

Ma quali saranno le nove coppie che si sfideranno a Pechino Express 2025? Troviamo i Primi Ballerini con Virna Toppi e Nicola Del Freo, rispettivamente marito e moglie. Entrambi sono Primi Ballerini al Teatro alla Scala di Milano e molto amati sui social.

La seconda coppia in gara è quella composta da Gianluca Fubelli e Federica Camba, ovvero Gli Spettacolari. Lui è un comico e attore, noto con il nome d’arte di Scintilla, mantre lei è una cantautrice di successo.

La coppia dei Magici è invece costituita da Jey Lillo, illusionista famoso su Instagram e TikTok, e Checco, suo fratello e appassionato di gaming. Ivana Mrazova e Giaele De Donà costituiscono invece la coppia delle Atlantiche. Entrambe hanno preso parte al GF, sono influencer e modelle.

Jury Chechi e Antonio Rossi formano la coppia dei Medagliati. Amici da anni sono leggende dello sport: Jury Chechi nella ginnastica e Antonio Rossi nel canottaggio.

La coppia degli Estetici è invece capitanata da Giulio Berruti, attore e imprenditore, accompagnato da Nicolò Maltese, consulente scientifico ed ex musicista.

Non mancano nomi noti della tv come Nathalie Guetta, attrice di Don Matteo, e Vito Bucci, famoso segretario di produzione. Insieme formano la coppia dei Cineasti.

A Pechino Express 2025 ci saranno anche Dolcenera e il suo partner Gigi Campanile. Insieme da oltre 25 anni, hanno scelto di mettersi alla prova con questa sfida.

Infine troviamo le Sorelle: Samanta Togni, ballerina arrivata al successo grazie a Ballando con le Stelle, e sua sorella Debora Togni.

Come ogni anno i concorrenti dovranno non solo vincere le prove e arrivare per primi alla meta, ma soprattutto incontrare e conoscere le popolazioni locali. Lungo il tragitto dovranno chiedere aiuto e ospitalità a chi incontreranno, immergendosi veramente nella cultura del luogo, fra stili di vita differenti e cibi insoliti.

Rendendo l’avventura di Pechino Express non solo un viaggio fisico, ma soprattutto umano ed emozionale. Il montepremi finale verrà devoluto, anche in questa edizione, ad una ONG operante nei paesi ospitanti.