Dovrebbero cominciare a giorni le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express, amatissimo adventure show targato Sky. Alla conduzione del programma televisivo è stato chiamato, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca, che è stato già al timone di quasi tutte le edizioni del reality show. Come per l’ultima stagione, anche nel 2025, sarà un inviato speciale ad affiancare il conduttore televisivo. Si tratta di Gianluca Fru dei The Jackal, che seguirà i diversi concorrenti sul campo, nelle tappe che dovranno affrontare lungo il loro percorso.

Le puntate del programma televisivo, però, vengono registrate mesi prima della messa in onda e così avverrà anche per questa edizione, con i concorrenti che sarebbero, proprio adesso, già in partenza per la loro avventura on the road. Di recente è stata anche svelata la lista dei concorrenti che parteciperanno alla prossima stagione dello show.

Pechino Express 2025, la lista dei concorrenti

Pechino Express è uno dei reality show più amati dai telespettatori italiani. Malgrado la messa in onda del programma televisivo sia cominciata nel 2012 sulla Rai e, negli ultimi anni, invece, sia stata trasferita su Sky. Per la nuova edizione dell’adventure show, la produzione di Pechino Express ha scelto un cast davvero variegato. I concorrenti, infatti, provengono da diverse carriere lavorative.

La prima coppia in gara è formata da due ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, entrambe stelle del Teatro della Scala di Milano. Sono convolati a nozze nel 2022 e, l’anno seguente, sono diventati genitori. Con loro anche un team che intratterrà molto i telespettatori, composto da Scintilla e Federica Camba, comico lui e cantautrice lei. Dal mondo della musica arriva anche Dolcenera, che affronterà questo viaggio insieme al compagno Gigi Campanile.

Due amati sportivi italiani formeranno un’altra coppia di concorrenti. Si tratta di Jury Chechi e Antonio Rossi, mentre dal mondo dei social è stato selezionato Jey Lillo, mago napoletano molto seguito online, che partirà insieme al fratello Checco Lillo.

Non manca, anche stavolta, una coppia formata da ex concorrenti del Grande Fratello, visto che nella lista dei partecipanti si trova anche un team formato da Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Tre anche gli attori in gara: Nathalie Guetta e Vito Bucci, da una parte, che comporranno una coppia di gioco, e dall’altra Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi. Il bell’attore affronterà l’avventura con Nicolò Maltese.

Infine a chiudere la carrellata di star anche un’altra ballerina molto nota al pubblico televisivo, Samanta Togni, che vivrà l’avventura in coppia con Debora Togni.

Pechino Express, le novità dell’edizione 2025

Pechino Express 2025 racconterà, quindi, l’avventura on the road di nove diverse coppie di concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dei social. Il programma televisivo, anche in questa stagione, avrà come location l’Asia e, in particolare, le Filippine, la Thailandia e il Nepal.

Come sempre le diverse squadre si contenderanno la vittoria finale, affrontandosi in una gara a tappe in cui dovranno provvedere ai loro spostamenti, al loro riparo notturno e al loro sostentamento solo grazie alla generosità della popolazione dei luoghi che visiteranno. Vincerà il reality show la coppia che, dopo aver superato i diversi percorsi intermedi, arriverà al traguardo finale per prima.