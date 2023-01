Chi è Virna Toppi, giudice di “Amici” e prima ballerina della Scala (dove si è anche innamorata)

Fonte: IPA Virna Toppi

Occhi azzurri, sorriso dolcissimo e un talento innegabile come la sua bellezza: stiamo parlando di Virna Toppi, prima ballerina della Scala, che è stata reclutata da Maria De Filippi per giudicare una delle sfide più importanti della scuola di Amici, che ha decretato il vincitore della categoria di ballo dell’ambita maglia dorata, quella che dà l’accesso immediato al serale.

Chi è Virna Toppi

“Fin da bambina ho amato ballare a ritmo di musica, senza aver mai preso una vera lezione. Quando capii che volevo fare la ballerina avevo 7 anni e chiesi ai miei genitori di portarmi in una scuola di danza”. Con la passione per il ballo Virna Toppi ci è nata, e da quando ha messo piede nella scuola della sua città d’origine, Seveso, non ha più smesso di danzare.

A dieci anni è entrata alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, e da lì è iniziata un percorso fatto di grandi soddisfazioni e qualche caduta, com’è ovvio che sia. A fermarla, proprio nell’anno del diploma, un infortunio al piede destro: nonostante sei mesi di stop forzato, riuscì a conseguire il titolo con ottimi voti.

Dopo un anno nel corps de ballet del Balletto del Teatro dell’Opera di Dresda, l’allora direttore del Corpo di Ballo, Makhar Vaziev, l’ha voluta a tutti i costi al Teatro alla Scala, lì dove tutto era iniziato. È cominciata così un’esperienza che le ha regalato grandi successi: prima è stata nominata Solista, e dopo altre tre stagioni, Frédéric Olivieri – subentrato nel ruolo di direttore – nel 2018 l’ha nominata Prima Ballerina, realizzando finalmente il sogno di una vita.

Virna si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Balla con me, show di Capodanno ideato e condotto dall’étoile Roberto Bolle, così come al Gran Gala in onore di Carla Fracci.

A reclutarla anche Maria De Filippi, che ne conosce bene le qualità: la conduttrice l’ha voluta – insieme a Francesco Mariottini e Riccardo Cocchi – nella giuria di ballo, per decretare il vincitore dell’ambita maglia dorata, che ha dato alla giovane ballerina australiana Isobel l’accesso diretto al serale.

Virna Toppi e Nicola Del Freo, innamorati sul palco della Scala

La Toppi si è fatta conoscere anche per la sua storia d’amore da favola con Nicola Del Freo, anche lui Primo Ballerino della Scala di Milano. I due si sono innamorati proprio su quel palco: “L’atmosfera magica del teatro ci ha fatto innamorare”, aveva raccontato lei ospite a I Fatti Vostri.

Entrambi hanno capito di amarsi mentre erano in sala prove insieme per provare la Marcia nuziale di Mendelssohn nel Sogno di Balanchine. E proprio nel giorno del loro settimo anniversario, nel febbraio del 2022 lui le ha fatto una proposta romanticissima: “Essendo timido ci ho riflettuto una vita e ho pensato di farlo nella maniera più intima possibile. Siamo andati in uno chalet, un ristorante con solo due posti, a fine cena gliel’ho chiesto, avevo l’anello da un anno“.

“Fin dal primo momento è stato un sì!”, aveva scritto su Instagram Virna a corredo degli scatti con il prezioso pegno d’amore. A ottobre i due sono convolati a nozze con una romantica cerimonia sul lago di Como, che ha suggellato quell’amore tra un passo di danza e l’altro.