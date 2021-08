Carla Fracci, Kledi Kadiu le rende omaggio con un Gran Galà

editato in: da

Carla Fracci, divina e indimenticabile sul palco: i balletti più celebri

Non c’è ballerino che non pronunci il suo nome con estrema riverenza, non c’è appassionato di danza che non la conosca e anche chi a questa magnifica arte non si è mai avvicinato, non può non avere ben presente la sua importanza: Carla Fracci, che si è spenta solo pochi mesi fa lasciando un grande vuoto. Il suo ricordo è indelebile, così come i suoi passi e i suoi insegnamenti, ed è per questo che Kledi Kadiu ha voluto organizzare un evento, un Gran Gala, per onorarla.

Nella vita di Kledi, come in quella di ogni ballerino, Carla Fracci ha ricoperto un ruolo essenziale. Con l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, però, c’era anche un rapporto speciale, fatto non solo di rispetto, ma anche di amicizia. L’aveva incontrata per la prima volta all’Arena di Verona quando lui era solo un giovane ragazzo arrivato in Italia con un grande sogno e poi, anni dopo, per intervistarla.

Sempre umile e disponibile, l’abilità di Carla era quella di riuscire a far sentire tutti, anche gli allievi che dalla sua grandezza potevano sentirsi schiacciati, completamente a loro agio. E proprio ai più giovani riservava grandi attenzioni.

L’idea di Kledi, che per la Fracci ha sempre provato profonda ammirazione, è nata ancor prima della scomparsa della grande étoile. Con la collega Silvia Frecchiami, infatti, voleva dar vita ad uno spettacolo, rimandato poi per l’emergenza sanitaria.

Ora che la Fracci non c’è più, lo spettacolo è diventato un evento in suo onore. E a partecipare saranno tanti volti noti della danza: Virna Toppi e Nicola del Freo, Primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Susanna Salvi e Claudio Cocino, Primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e tanti altri talenti che danzeranno sulla musica suonata dal vivo dalla CM Orchestra Rhythms & Drums.

A supervisionare Gran Gala, che si terrà il 26 agosto a Cervia, in Piazza Garibaldi, ci sarà una persona che nella vita di Carla Fracci è stata una presenza importantissima: Giuseppe Menegatti, marito dell’étoile, al suo fianco fino all’ultimo momento.

La serata organizzata da Kledi Kadiu per onorare Carla Fracci sarà, senza alcuna ombra di dubbio, piena di divertimento e di emozioni, non solo per i ballerini e per chi lavora dietro le quinte, ma anche e soprattutto per il pubblico.