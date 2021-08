Giulia Stabile torna ad Amici e svela il suo ruolo a Tu Si Que Vales

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Giulia Stabile sta continuando a sorprendere tutti con il suo talento ed è pronta a tornare nel programma che le ha regalato il successo: la giovane ballerina infatti, dopo la vittoria ad Amici, è pronta a cominciare con una nuova stagione televisiva ricca di impegni.

Dopo le voci sempre più insistenti, la Stabile tornerà all’interno della scuola di talenti di Maria De Filippi nelle vesti di ballerina professionista. Solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo Tv aveva rivelato: “Maria De Filippi crede molto in lei e ora ha grandi progetti per lei”. Ormai è evidente che la conduttrice stia puntando tantissimo sulla ballerina.

Giulia infatti ha raccontato in una lunga intervista a DiPiù Tv che è stata proprio la De Filippi a volerla fortemente all’interno del talent show:

È stata Maria De Filippi. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. […] In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione.

La giovane non si limiterà alla nuova esperienza ad Amici: sarà presente anche a Tu Si Que Vales. La nuova edizione del programma, che tornerà in onda a partire – presumibilmente – dal prossimo 18 settembre, la vedrà tra i protagonisti. Fino ad ora non era chiaro il suo ruolo, ma nel corso dell’intervista ha rivelato: