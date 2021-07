Tu Si Que Vales, Giulia Stabile affianca Belen: la prima foto su Instagram

editato in: da

Con Belen Rodriguez ormai tornata definitivamente alla conduzione di Tu Si Que Vales, rimane il dubbio sul ruolo di Giulia Stabile: secondo le indiscrezioni, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici avrebbe infatti dovuto prendere il posto della showgirl argentina. È una semplice foto pubblicata sui social ad aver sciolto il mistero.

Ma partiamo dall’inizio: in queste settimane sono cominciate le riprese della nuova edizione di Tu Si Que Vales, che tornerà in onda a partire – presumibilmente – dal prossimo 18 settembre 2021. Per diverso tempo la partecipazione di Belen, storica conduttrice dello show, era rimasta in forse. Essendo agli sgoccioli della sua seconda gravidanza, non si sapeva ancora se avrebbe potuto prender parte alle riprese. Tanto che, come si vociferava da giorni, Giulia Stabile avrebbe potuto prendere il suo posto.

Poi la piccola Luna Marì è nata, e a pochissimi giorni dal parto la Rodriguez ha deciso di tornare al lavoro. Nonostante il malore che l’ha colpita proprio durante la prima sessione di registrazione, Belen si è subito ripresa e ha dato prova di non voler rinunciare alla conduzione di Tu Si Que Vales. Che ne sarà dunque di Giulia, la bravissima ballerina che ha vinto Amici solo qualche mese fa? Il primo a dare risposta a questa domanda è stato Rudy Zerbi, che ha pubblicato una foto esplicativa su Instagram.

Lo scatto immortala il bancone dei conduttori al suo completo, probabilmente nel corso di una registrazione. E, accanto a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, compare proprio Giulia Stabile. Una foto simile è poi stata condivisa dalla ragazza stessa, tra le sue storie di Instagram. La conferma che tutti attendevano, in poche parole: infatti, anche dopo il ritorno della showgirl argentina, si diceva che la fidanzata di Sangiovanni sarebbe comunque rimasta nel cast di Tu Si Que Vales.

Giulia si è così guadagnata un ruolo davvero importante, al timone – seppur solamente come “accompagnatrice” – di uno show di grande successo. Per alcuni, sarebbe addirittura troppo presto. Un talento ancora immaturo, quello della giovane ballerina, che sta suscitando qualche perplessità. A difenderla è stato Maurizio Costanzo, rispondendo sulle pagine di Nuovo Tv alla lettera di una fan che si poneva proprio questo quesito: “Un talent show come quello di Maria De Filippi nasce per essere un trampolino di lancio“. E questo sembra chiudere la questione.