Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Dopo il successo di Amici, Sangiovanni si confessa sul futuro con Giulia Stabile. Il cantante e la ballerina fanno sul serio e sono decisi a vivere la loro love story lontano dai riflettori ora che lo show di Maria De Filippi è terminato.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi per i due ragazzi che hanno vissuto l’avventura di Amici, fra prove e sfide. Giulia e Sangiovanni si sono innamorati fra le mura della scuola e si sono sostenuti a vicenda sino alla finalissima che hanno affrontato insieme, mano nella mano. Se Giulia ha ottenuto la coppa del programma, Sangiovanni è stato l’artista più premiato e ora si godono il successo, ma soprattutto il sentimento reciproco.

Il cantante ha confessato a Big di essere molto innamorato della fidanzata, così tanto che i due non riescono a stare distanti. “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più. – ha svelato –. Stare così tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta”. Sangiovanni però ha chiarito che, almeno per ora, i fidanzati non andranno a convivere. “Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto”, ha spiegato.

Dopo il successo di Amici, Giulia e Sangiovanni sono pronti a spiccare il volo professionalmente. Il cantante sta scalano le classifiche con i suoi singoli, mentre la ballerina è già apparsa in tv accanto a Mara Venier. “Mi fa piacere – ha raccontato l’artista, parlando della fama raggiunta e dell’affetto del pubblico – ed è sicuramente una novità per me, dopo tutti quei mesi di isolamento”. Nel futuro della coppia ci potrebbe essere ancora la televisione e, forse, la moda: “Mi piace molto. La moda è un’altra forma di espressione potentissima come la musica e mi piacciono i look forti, espressivi”.

Se la love story fra Giulia e Sangiovanni procede a gonfie vele, non è andata meglio ad altre coppie nate ad Amici. Aka7even e Martina Miliddi si sono lasciati durante lo show e oggi lei è legata a Raffaele Renda. Niente da fare anche per Deddy e Rosa che si sono separati a un mese dalla fine del programma.