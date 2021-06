Deddy e Rosa, dietro l’addio dopo Amici c’è un’altra ragazza

editato in: da

Dietro l’addio fra Deddy e Rosa, arrivato dopo la fine di Amici, ci sarebbe un’altra ragazza. Secondo alcune indiscrezioni, terminata l’avventura nello show di Maria De Filippi, il cantante avrebbe conosciuto su Instagram un’amica del fratello. I due si sarebbero scambiati alcuni messaggio e alla fine avrebbero deciso di incontrarsi.

Il comportamento dell’artista di Amici avrebbe portato alla fine della relazione con Rosa. La ballerina, dopo essere uscita dallo show, non aveva voluto più parlare della sua storia d’amore con il cantante. Un legame forte, nato dietro le quinte di Amici, e seguitissimo dai fan della trasmissione. Mentre Deddy, ospite di Verissimo, aveva scelto di parlare al passato della relazione, creando molti sospetti, Rosa aveva schivato le domande dei suoi follower sulla love story.

Dopo un lungo silenzio è stata proprio la ballerina a parlare della fine del legame. “La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante – ha confessato su Instagram -. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”.

Nessun riferimento ai motivi dell’addio che sono invece stati rivelati da alcuni fan su Instagram. I più attenti avrebbero anche scoperto l’identità della ragazza che ha diviso Deddy e Rosa, ma non avrebbero ancora deciso di rivelarla. Nel frattempo continua a gonfie vele la storia d’amore fra Sangiovanni e Giulia. La vincitrice di Amici ha rubato il cuore del cantante e i due non potrebbero essere più felici. Niente da fare pure per Aka7even e Martina che ormai sono lontani dopo un legame tormentato. Lei oggi ha ritrovato il sorriso accanto a Raffaele Renda, cantante della scuola di Maria De Filippi e amico dell’artista.