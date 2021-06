Amici, Sangiovanni si confessa su Giulia: “Mi scriveva letterine d’amore”

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Sangiovanni ha parlato di Giulia Stabile in occasione di un’intervista su Radio Deejay, lasciandosi andare ad alcune confidenze molto carine. Il legame nato tra Giulia e Sangiovanni all’interno della scuola di Amici sta continuando, è più vivo che mai: un amore semplice, giovane, a cui è praticamente impossibile resistere, che ci riporta indietro nella nostra adolescenza.

Durante Amici, abbiamo avuto l’occasione di vedere due ragazzi unici: Giulia, con la sua passione per la danza e un passato fatto di difficoltà; Sangiovanni, dalle ottime abilità canore, che si è classificato secondo rispetto alla sua fidanzata. Nonostante alcuni momenti particolarmente complessi, il loro rapporto si è stabilizzato nel corso delle puntate, fino a commuovere gli spettatori.

Ed è proprio ‘Sangio’ a svelare qualcosa di inedito su Giulia: “Scriveva tutte queste letterine d’amore dove un po’ si dichiarava“. Tra l’altro, durante l’intervista, lo speaker gli ha chiesto se, in una delle lettere, fosse presente la classica frase ‘ti vuoi mettere con me?‘. Sangiovanni, nonostante non si sia sbilanciato più di tanto, ha ammesso che a lui queste frasi non piacciono molto. In realtà, il desiderio di stare insieme è stato naturale, senza alcuna forzatura da ambedue le parti.

“Ci siamo sentiti talmente affini da pensare di stare insieme“. Sebbene il rapporto tra loro sia un po’ cambiato, soprattutto perché si stanno abituando a una nuova realtà – lontani dai riflettori, non più sui banchi della scuola di Amici – c’è comunque una certezza: i due vogliono rimanere insieme e viversi il più possibile.

Giulia Stabile ha vinto l’edizione di Amici 2021, un trionfo praticamente spettacolare, e Sangio non potrebbe che essere più fiero e orgoglioso di lei. “Sono felice di quello che ha conquistato e ottenuto”. Il supporto che dimostrano, mediante le interviste, fa sorridere: non c’è momento in cui i due non parlino l’uno dell’altro, svelando aneddoti e dolci ricordi dell’esperienza nel talent show.

C’è da dire, però, che Sangiovanni non è l’unico a confessare il suo amore per Giulia: anche la ragazza, di recente, ha dichiarato a DiPiù alcuni retroscena sull’amore che li lega. Ha rivelato che, sin dal casting, lo aveva notato e si era invaghita di lui. Insomma, un amore destinato a durare e fortificarsi nel tempo.