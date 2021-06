Amici, Giulia svela un retroscena sull’amore per Sangiovanni

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Giulia Stabile svela un retroscena sull’amore per Sangiovanni, rivelando di essersi innamorata del cantante già durante i casting dello show di Maria De Filippi. La ballerina ha confessato di aver essere rimasta stregata dall’artista proprio durante i provini per entrare nella scuola.

“Lo avevo notato ai casting – ha rivelato -, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”. La sua insegnante di danza e direttrice dell’accademia in cui ha studiato, Flaminia Buccellato, ha confessato che Giulia avrebbe addirittura fotografato di nascosto Sangiovanni nel corso dei casting.

“Quando Giulia andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò – ha confidato a DiPiù -. Poi venne da me e mi disse: ‘Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?’. Io rimasi a bocca aperta – ha aggiunto – perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva… Non ha mai avuto un fidanzato, non ha mai preso una cotta. Così guardai la foto e dissi: ‘Non male, è davvero carino’. Quando poi è entrata nella scuola e io ho cominciato a guardare il programma mi sono accorta che anche quel ragazzo era entrato nel cast ed era Sangiovanni”.

Giulia ha trionfato nell’edizione 2021 di Amici, sfidando in finale proprio Sangiovanni. I due hanno atteso il verdetto tenendosi per mano e dimostrando, ancora una volta, quanto sia forte il sentimento che li unisce. Se dopo la fine del talent Deddy e Rosa si sono detti addio, il cantante e la ballerina hanno continuato a frequentarsi e oggi sono più felici che mai. Terminato lo show anche Martina Miliddi, in precedenza legata ad Aka7even, ha trovato l’amore. La ballerina infatti ha svelato di essersi innamorata di Raffaele Renda, ex concorrente e cantante di Amici.