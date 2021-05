Amici 2021, è finita tra Deddy e Rosa: l’indizio su Instagram

editato in: da

Amici 2021, chi sono i finalisti di Maria De Filippi

È passato pochissimo tempo da quando l’ultima edizione di Amici si è conclusa, e con essa anche la tenera storia d’amore nata tra Deddy e Rosa Di Grazia sembra ormai essere giunta al capolinea. I due ragazzi, che si sono conosciuti proprio tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, si starebbero allontanando sempre più. E l’indizio forse decisivo arriva da Instagram.

Deddy e Rosa non si sono mai mostrati insieme sui social, neanche una foto di coppia che il pubblico attendeva ormai da tempo. Inoltre, di recente il giovane cantante ha conversato con i fan ad un evento online, rispondendo a molte curiosità di tutti coloro che lo hanno sempre sostenuto lungo il suo percorso ad Amici 2021. Inevitabilmente, è arrivata anche una domanda su Rosa e sul loro rapporto. La risposta, tuttavia, ha lasciato i follower un po’ sorpresi: “Come vanno le cose con lei? In realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Dalle parole di Deddy, pare chiaro che tra di loro non stia andando tutto a gonfie vele. Complice la lontananza, i due ragazzi avrebbero iniziato pian piano a sentirsi sempre meno, e ormai tutto sembrerebbe basarsi sulla passione comune per la musica. Si infrange dunque il sogno dei tantissimi fan che hanno sempre tifato per la coppia formata da Deddy e Rosa: i due ex allievi di Amici hanno vissuto emozioni molto intense davanti alle telecamere, tanto da far sperare che la loro storia d’amore potesse durare anche fuori dal talent show.

Quando il percorso di Rosa si è interrotto, il suo ragazzo ha versato molte lacrime all’idea di continuare da solo e ha provato una grande nostalgia dei momenti trascorsi insieme. Tuttavia, già durante l’intervista a Verissimo che Deddy ha rilasciato subito dopo la finale di Amici 2021, le sue dichiarazioni sulla ballerina sono sembrate solamente frasi di circostanza. “Lei ha reso il mio percorso decisamente più bello e leggero. Nella casetta ero rimasto solo, non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Mi ha aiutato molte volte, come penso di aver fatto io con lei”.

D’altronde, a domanda diretta sulla sua relazione presente con Rosa, il cantante ha deciso di non rispondere cambiando argomento, tanto che Silvia Toffanin ha preferito non insistere. Tutto fa dunque pensare che Deddy e Rosa non stiano più insieme, e che la passione scoppiata ad Amici si sia trasformata in un tiepido sentimento d’affetto, o forse in una tenera amicizia. Peccato per chi li vedeva già a Temptation Island, come si vociferava qualche settimana fa.