Amici 2021, nuova coppia nella scuola: è amore tra Deddy e Rosa

La ventesima edizione del programma di Maria De Filippi sembra essere all’insegna dell’amore: tra i banchi della scuola di Amici infatti continuano a nascere nuove storie. I ragazzi, sempre più impegnati con allenamenti, prove e sfide e determinati più che mai a mantenere il loro posto nella trasmissione, non possono non fare i conti con i loro sentimenti.

Dopo la tenera love story di Giulia e Sangiovanni, e la tormentata relazione di Martina e Aka7even, è sbocciato un nuovo amore, quello tra Deddy e Rosa. Nelle ultime settimane il cantante e la ballerina si sono avvicinati sempre di più e tra coccole sul divano nei momenti di relax e qualche carezza, sono scattati i primi baci.

Nel contempo però, con l’inizio di una nuova storia, sono arrivate anche le prime insicurezze: “Io non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più vedere”, ha confessato Deddy alla ballerina, “ecco perché voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto”.

Il cantante infatti è convinto che i sentimenti di Rosa possano essere influenzati dal contesto, ma la ragazza non accetta la situazione. Così, dopo qualche lacrima e un piccolo fraintendimento, tra i due è tornato subito il sereno: il giorno dopo infatti i ragazzi hanno ricominciato a scambiarsi tenere effusioni e sguardi complici e innamorati nei corridoi tra una prova e l’altra.

“Sono veramente perso”, ha confessato il cantante a Rosa, che ha prontamente replicato: “Pure io”. E tra le coccole alla ballerina è sfuggito anche un complimento al ragazzo “Che bel fidanzato…” ha detto, aggiungendo subito dopo “Ti amo tantissimo“.

Ma se la giovane ha subito messo in chiaro i sentimenti per il suo compagno di scuola, Deddy invece non ha voluto sbilanciarsi, preferendo scherzare sulla cosa: “Ti… va di andare a fumare una sigaretta?”. La risposta non è piaciuta a Rosa, che ha risposto “Sei cattivo”.

Nel frattempo per la ballerina potrebbe esserci nuvole all’orizzonte: Alessandra Celentano infatti ha chiesto un banco per una nuova ballerina, Serena, che potrebbe sfidare proprio Rosa o Martina. La ragazza, specializzata in danza moderna, si è già aggiudicata tre semafori verdi, ma la professoressa di danza vorrebbe un banco in più per lei. Sarà accontentata dalla produzione o uscirà qualcuno dalla scuola?