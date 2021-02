Amici 2021, Aka7even e Martina chiariscono. E lei si avvicina a Raffaele

editato in: da

Nella scuola di Amici continuano i problemi di cuore per i ragazzi. Del resto al cuore non si comanda e per Aka7even e Martina è arrivato il momento di chiarire. E così, tra prove e allenamenti, gli allievi del talent devono fare i conti, oltre che con i loro professori, anche con gelosie e fraintendimenti.

La giovane ballerina infatti, dopo il grande coinvolgimento iniziale con Aka7even, ha cominciato a dubitare sempre di più dei sentimenti per lui. E così, tra parole di conforto e abbracci, Martina si è avvicinata sempre di più a un altro cantante, Raffaele Rende, provocando nell’altro ragazzo una crisi profonda.

Tra lacrime, rabbia e un grande turbamento, è stato impossibile non notare il dolore di Aka7even, sconvolto dalle parole del collega cantante: “Non ce la faccio a non dirtelo. So che Martina mi ha detto di non dirtelo, ma non ti ama più e non sa se prova qualcosa nei miei confronti”.

Aka7even aveva reagito malissimo alla confessione di Raffaele: “Lo sapevo – aveva detto sferrando un pugno contro il muro -. È grave, due giorni fa mi ha detto che mi ama”. Così Martina prima ha affrontato Raffaele, dicendogli che non era un suo compito svelare i suoi sentimenti ad Aka7even, poi ha voluto chiudere la relazione con lui e interrompere un legame che probabilmente non avrebbe avuto futuro.

Il giovane cantante, ferito, ha parlato sia con l’ex fidanzata che con Raffaele, chiedendo ad entrambi di evitarlo, riconoscendo comunque che nelle questioni di cuore non ci sono colpe.

La ballerina poi si è sfogata con Raffaele: “Mi dispiace averti messo in mezzo, forse non dovevo dire nulla, dovevo tenerlo per me. Non posso stare con una persona se ne guardo un’altra, non ha senso. Ma mi sono esposta io, non tu”.

Dopo tanti momenti di rabbia, per Aka7even poi è arrivato il momento di chiarire con Martina e cercare, nonostante le difficoltà, di mettere da parte il rancore verso di lei: “Sono contenta che tu sia tornata a sorridere”, le ha confessato. La ballerina poi gli ha detto: “Non dobbiamo per forza trattarci così male. Se hai voglia anche solo di raccontarmi la tua giornata puoi farlo”. Pronta la replica di lui: “Il problema è che non riesco a vederti con gli occhi di un’amica. (…) Il mio amore per te non sparisce. Mi mancherà tutto questo“.