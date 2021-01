Amici 2021, Martina lascia Aka7even per Raffaele: lacrime e crisi

editato in: da

Ad Amici 2021, Martina lascia Aka7even per Raffaele e il cantante si dispera, fra lacrime e una crisi profonda immortalata dalle telecamere. Non solo prove da superare e il giudizio della commissione di professori, quest’anno i concorrenti del talent di Maria De Filippi si trovano a fare i conti anche con i sentimenti. I ragazzi infatti sono alloggiati tutti nella stessa casa, ripresi dalle telecamere. Una formula che consente la nascita di nuovi amori e al pubblico di seguire la loro evoluzione.

Fra quelli più importanti c’è l’amore nato fra Aka7even e Martina Miliddi. Il cantante e la ballerina all’inizio dell’anno scolastico hanno iniziato a frequentarsi, ma negli ultimi giorni Martina ha espresso qualche dubbio riguardo il loro legame a causa dei sentimenti che inizia a provare per Raffaele Rende, un altro cantante di Amici 2021. La ballerina dunque ha cercato di fare chiarezza. Prima si è allontanata da Aka7even, poi si è avvicinata sempre di più a Raffaele.

“Quando sono entrata in casa ti avevo notata però poi si è fatto avanti lui e non mi sarei mai permesso – ha detto Rende -. Io penso con testa e cuore ma faccio prevalere la testa. Tu te la sentiresti di fare una cosa del genere?”. Martina ha risposto: “Io sì, perché se è quel che sento non posso…Mi chiedo cosa senti tu”. Raffaele però non ha dato certezze alla ragazza: “E io ti rispondo nuovamente che non posso sentire niente oppure mi obbligo a non sentire niente”. Poco dopo Martina e Raffaele hanno ballato insieme, mentre Aka7even si è confidato proprio con l’amico riguardo il momento difficile vissuto con la fidanzata.

Il cantante ha quindi deciso di essere sincero. “Non ce la faccio a non dirtelo – ha esordito -. So che Martina mi ha detto di non dirtelo, ma non ti ama più e non sa se prova qualcosa nei miei confronti. Ma io ho detto che non sarebbe una cosa possibile. Mi ha detto che voleva essere lei a dirtelo”. Le parole di Raffaele hanno gelato Aka7even che si è sciolto in lacrime. “Lo sapevo – ha detto sferrando un pugno contro il muro -. È grave, due giorni fa mi ha detto che mi ama”.

Dopo aver sfogato la sua rabbia il cantante di Amici 2021 ha deciso di affrontare la fidanzata. Martina si è arrabbiata con Raffaele e ha tentato di spiegare la sua posizione ad Aka7even. “Non ho mai detto che non ti amo più. Avevo bisogno solo di tempo – ha detto -. Dovevo dirtele io le cose, non gli altri. Non posso spiegarti quello che non capisco. Posso spiegarti solo quello che capisco. Ho capito che sono innamorata di te e non di lui”. L’artista ha quindi scelto di darle un’altra possibilità: “Però c’è un problema, che continuo ad amarti anche io – ha concluso -. Un’altra possibilità te la do. Sappi una cosa: può essere il momento giusto per iniziare da capo”.