Amici 2021, amore tra i banchi di scuola: compleanno speciale per Sangiovanni

Tra i banchi della scuola di Amici è sbocciato un nuovo amore, quello tra Giulia e Sangiovanni. I due ragazzi si sono avvicinati sempre di più nell’ultimo periodo e dopo alcuni tentennamenti del cantante, ormai sono una coppia.

Così la giovane ballerina ha voluto stupire il ragazzo per il suo compleanno, preparandogli una festa a sorpresa per i suoi 18 anni. Inizialmente lo aveva preso in giro e tra le coccole a letto gli aveva rivelato che il suo regalo sarebbe stato lasciarlo in pace per un giorno.

Sangiovanni però non aveva idea del piano architettato da Giulia: prima gli ha lasciato una romantica lettera sotto il cuscino del suo letto, poi grazie all’aiuto della produzione, è riuscita ad allestire una saletta con tanti palloncini e ovviamente una torta.

Non poteva mancare il regalo della ballerina: un peluche a forma di iguana con un simpatico cappellino, una miniatura di quello portato sempre dal cantante della scuola. Dopo aver spento le candeline, Sangiovanni ha ringraziato la dolce Giulia: “Sei speciale. Nessuno mi hai mai fatto una cosa del genere”.

Per Giovanni Damian – questo il vero nome del cantante – non è stata l’unica sorpresa della giornata. Solo qualche giorno fa durante il daytime Sangiovanni aveva avuto una discussione con Rudy Zerbi, che lo aveva accusato di non aver portato a termine il compito che gli era stato assegnato. A nulla erano servite le scuse del ragazzo, e nemmeno l’intervento di un responsabile della produzione aveva migliorato la sua posizione, dando ragione all’insegnante.

Zerbi però è tornato sui suoi passi: si è reso conto che il suo allievo ha agito in buonafede e che non ha mancato di portare a termine l’assegnazione per mancanza di responsabilità, ma solo per una serie di fraintendimenti.

Per questo motivo ha deciso di restituire la felpa al cantante, allegando anche una lettera per scusarsi col ragazzo: “Penso che aver sospeso la tua maglia ti abbia fatto male, l’ho capito dalla tua reazione. Non era mia intenzione”, ha scritto, facendogli anche capire che bisogna essere sempre responsabili, nella vita come nel lavoro. Il ragazzo sembra aver imparato la lezione: adesso l’obiettivo è arrivare al serale.