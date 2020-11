Chi è Giovanni Damian (Sangiovanni) di Amici 2020

editato in: da

Nuovo alunno della classe di canto, classe 2003, Giovanni Pietro Damian è nato a Vicenza il 9 gennaio, segno zodiacale capricorno. A soli 17 anni è entrato ad Amici 20 grazie alla sua bravura come cantante e alla capacità di coinvolgere il pubblico. È il più giovane degli alunni della scuola televisiva condotta da Maria De Filippi.

Nome d’arte Sangiovanni è stato il primo a esibirsi per ottenere il tanto desiderato banco. “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo – ha raccontato – mi chiamo Giovanni e allora ho deciso di chiamarmi Sangiovanni”. A leggere le sue parole la stessa presentatrice per introdurlo al pubblico. Maria poi ha voluto spiegare il rapporto che il giovane cantante ha con la musica: “La musica conta tantissimo è una cura per me per risolvere un sacco di problemi”. Tra le cose che lo fanno arrabbiare, invece, la falsità: “Non riesco a sopportare la disonestà e le bugie”.

Giovanni Damian ha presentato il suo brano Gucci bag: molto ritmato e che arriva subito ai telespettatori. Nella sua performance ha dimostrato grande bravura e capacità interpretativa.

A dire per primo sì è stato Rudy Zerbi che ha affermato: “A me piace: io lo voglio”, garantendo al concorrente il banco. Arisa, invece, ha spiegato: “Io ti trovo fantastico, ma non saprei come lavorarti”, non è della stessa idea Anna Pettinelli che infine ha affermato: “Io saprei molto bene come lavorare con te”.Per lui così si sono aperte le porte della scuola di Amici.

Sangiovanni ha un profilo molto seguito su Instagram dove conta oltre 36mila follower. Ha annunciato l’ingresso ad Amici proprio citando il suo inedito: “Gucci Bag. Sono ufficialmente un allievo di Maria Amici20. Assurdo iniziare questo percorso con voi”. E poi in un’altra immagine ha scritto: “Voglio vivere quest’esperienza seguendo il mio istinto, con la testa sulle spalle e tanto impegno. Iniziamo questo viaggio”. Tanto entusiasmo e obiettivi ben chiari per il giovanissimo studente di Amici 2020. Ha all’attivo anche due singoli Parano!a (maggio 2020) e non + (giugno 2020)

Sangiovanni ha scelto di proseguire il suo percorso all’interno della scuola insieme a Rudy Zerbi.