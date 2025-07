Semplicemente Fiorella, la scaletta del concerto evento di Fiorella Mannoia

Tanti amici sul palco delle Terme di Caracalla per i 70 anni di Fiorella Mannoia: la scaletta del concerto in onda su Rai1

IPA Fiorella Mannoia

Stasera, venerdì 18 luglio 2025, il palcoscenico delle Terme di Caracalla si trasforma in un teatro a cielo aperto per accogliere Semplicemente Fiorella, il concerto evento che Rai1 trasmetterà in diretta alle 21,30. Un omaggio corale a Fiorella Mannoia, che a settant’anni sceglie la musica per raccontarsi e ringraziare il suo pubblico, quello che l’ha accompagnata per oltre cinquant’anni di carriera.

Semplicemente Fiorella, la scaletta del concerto su Rai1

Non si tratta di una semplice esibizione, ma di una narrazione per voce e orchestra, dove la canzone diventa il racconto di una storia che dura da decenni. Quella di Fiorella Mannoia, artista rara della nostra musica, che ha cambiato pelle tante volte ma è sempre rimasta fedele a se stessa. L’ambientazione, suggestiva e ricca di storia, contribuisce a creare l’atmosfera giusta.

La scaletta del concerto non seguirà una rigidità cronologica o promozionale. Fiorella Mannoia preferisce il fluire delle emozioni al rigore dell’elenco che comunque non potrà prescindere dai grandi successi della sua carriera, dall’inizio fino ai tempi recenti in cui ha adattato il suo repertorio al tempo che scorre ma che la conserva sempre bellissima e con lo spirito tipico di chi ama la vita e di chi non si arrende di fronte alle difficoltà. Sarà un percorso fatto di canzoni che hanno segnato un’epoca, incontri inattesi e momenti parlati, quasi confidenziali, che permetteranno a chi assiste di avvicinarsi ancora di più alla sua essenza di artista.

Tra i brani più attesi, Quello che le donne non dicono, manifesto senza tempo – scritto da Enrico Ruggeri – che continua a risuonare con forza in un presente dove la voce femminile ha ancora bisogno di essere ascoltata davvero. Non mancheranno Il cielo d’Irlanda, Come si cambia, Sally, e Io non ho paura, brani che segnano le tappe di un percorso artistico coerente, dove la melodia è sempre stata accompagnata da un pensiero preciso e da una scelta di campo.

Gli ospiti

A rendere la serata ancora più intensa saranno le presenze sul palco di amici e colleghi che Fiorella ha scelto con cura. Non semplici ospitate, ma momenti di complicità: Giorgia e Elodie, voci femminili che dialogano con la sua, porteranno energia e delicatezza; Ligabue, con il suo graffio rock, aggiungerà forza e immediatezza. E poi Carlo Conti, volto familiare della televisione italiana, che porterà il suo contributo fuori dal copione e con l’affetto di chi c’è da sempre, con Giorgio Panariello ed Edoardo Leo. Ancora sul palco: Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Noemi, Ron, Rocco Hunt. Tosca. Luca Barbarossa, Paola Turci, Danilo Rea e Frankie Hi-Nrg Mc, Claudio Baglioni, Francesco Gabbani, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Amara, Alessandra Amoroso.

Per la prima volta, inoltre, Mannoia sarà accompagnata da un’orchestra sinfonica accanto alla sua storica band, scelta che arricchisce l’arrangiamento dei brani senza mai appesantirli, ma anzi esaltandone la bellezza che con gli arrangiamenti da studio spesso rimane inosservata. La fusione tra strumenti classici e sonorità moderne crea un tappeto musicale che amplifica le sfumature della sua voce, ancora vibrante e fedele al suo stile.