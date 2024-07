Fonte: Getty Images Flaminia Buccellato, il post di Giulia Stabile che la ricorda

La ballerina Giulia Stabile, che ha vinto il talent Amici nel 2021, ha salutato la sua amata insegnante di danza, Flaminia Buccellato, direttrice dell’Accademia Balletto Roma, recentemente scomparsa. Con un commovente post su Instagram, Giulia ha condiviso il suo dolore e ha dedicato parole di affetto a colei che ha definito “una delle persone più importanti di tutta la mia vita”.

Nel suo messaggio, Giulia ha espresso il desiderio che Flaminia Buccellato venga ricordata per sempre per il suo contributo alla danza e per l’impatto positivo avuto su tutti i suoi allievi.

Una preziosa guida fin dall’infanzia

Giulia Stabile ha iniziato la sua formazione alla tenera età di tre anni e mezzo proprio sotto la guida di Flaminia Buccellato. Nel suo messaggio, la ballerina ha ricordato con affetto come la sua insegnante avesse visto in lei un talento sin da subito, nonostante fosse solo una bambina che si divertiva a ballare sul palco: “Le sarò per sempre riconoscente mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora. Quando ero ancora una bambina che non sapeva quel che faceva, ma sapeva che l’importante era farlo sempre con il sorriso; quando ero ai primissimi corsi mi ricordo che anche se non ero bravissima mi prendeva come esempio dicendo che era bello vedere una bambina sul palco sorridente e felice di ballare”.

Nel suo tributo, Giulia ha ripercorso i tanti momenti condivisi con la sua insegnante, dicendo quanto fosse fiera di ogni piccolo traguardo raggiunto. “La direttora”, come Giulia amava chiamarla, era diventata una figura materna, sempre pronta a immortalare ogni momento di gioia e di danza con foto e video: “Voglio che tutti si ricordino di lei, la mia direttora, ho iniziato a chiamarla così finché non ha iniziato anche lei a presentarsi dicendo che era “la direttora”, si era anche autonominata (ovviamente) la mia seconda mamma è stata la prima persona a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina e persona che sono oggi”.

È innegabile che Flaminia Buccellato abbia avuto un’influenza determinante nella carriera artistica e personale di Giulia Stabile. Nel post ha ricordato le lunghe conversazioni, le cene insieme, e anche le sgridate, perché da quello che si evince la sua insegnante era sempre presente in ogni capitolo della sua vita.

“Come una mamma aveva sempre questo “bisogno” di dover fotografare e riprendere tutti i bei momenti per poterli rivedere e rivivere e ci riprendeva sempre: fiera, non solo quando ballavamo ma anche quando facevamo cavolate. Le piaceva fare spesso queste cene a casa sua, che erano letteralmente delle cene di famiglia. Come una mamma mi faceva sempre mille domande riguardo a qualsiasi cosa, ricordandomi sempre che mi conosceva da quando ero piccolina e che era stata lei a sbloccarmi e crescermi in sala ma anche fuori dalla sala…”, scrive.

Un’eredità di disciplina e determinazione, come la danza

Giulia ha espresso profonda gratitudine per gli insegnamenti ricevuti, riconoscendo che la disciplina e la determinazione apprese da Flaminia sono state fondamentali per la sua carriera. Ha ribadito che porterà sempre con sé il ricordo della sua insegnante in ogni esibizione, consapevole di quanto lei abbia creduto nel suo talento: “In 19 anni di vita insieme lei mi ha realmente insegnato cos’è la disciplina, cos’è la determinazione, cosa significa non arrendersi MAI nonostante tutto, e non potrei essere più fiera di essere stata cresciuta in sala da una donna con così tanta sensibilità, passione e dedizione”.

L’ultima frase del post è un pensiero affettuoso e delicato, dove lei immagina quanto la sua insegnante si stia divertendo a guardarla dall’alto.