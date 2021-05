Amici 2021, Martina Miliddi ricorda il papà scomparso su Instagram

editato in: da

La sua lunga avventura nella scuola di Amici 2021 aveva già portato a galla il forte legame che Martina Miliddi ha sempre avuto con il suo papà, che purtroppo è scomparso in maniera drammatica quando lei era ancora una ragazzina. Nell’anniversario del tragico evento che ha cambiato per sempre la sua vita, la giovane ballerina ha voluto ricordare quell’uomo per lei così importante, raccontando il loro ultimo giorno insieme.

Martina aveva parlato della sua storia in un lungo faccia a faccia con Lorella Cuccarini, che da quel momento l’aveva presa sotto la sua ala. In quell’occasione, la giovane allieva di Amici 2021 aveva commosso tutti portando alla luce il bellissimo rapporto che aveva con il padre, ma rivelando anche di non aver mai avuto un vero legame con la sua mamma. Ora, la ballerina si è lasciata andare ad uno sfogo, un vero e proprio flusso di pensieri che l’ha riportata a quel drammatico 29 maggio 2010, quando il suo papà se n’è andato per sempre.

Sembrava essere un sabato mattina come molti altri: Martina era a casa da scuola, ma il papà era impegnato con il suo lavoro. “Ti avevano richiamato per fare un’ultima consegna, e ricordo che volevo venire con te. All’inizio mi dicesti di sì, ma poi guardando fuori, da solo ti accorsi che fu una pessima idea. Come se sapessi già, come se mi stessi proteggendo” – ha scritto la ballerina tra le sue storie di Instagram, ritornando con la memoria al passato – “Pioveva da morire. Una giornata buia e triste”.

Martina, rimasta a casa con il compito di preparare al suo papà un buonissimo pranzetto per accoglierlo al ritorno dal lavoro, non ha fatto altro che attenderlo tutto il giorno guardando di tanto in tanto fuori dalla finestra: “E tu non sei mai tornato, continuavo ad aspettare e aspettare”. Ignara del terribile incidente che aveva portato via la vita al suo amato papà, pensava solamente al fatto che lui si sarebbe perso la sua esibizione di ballo del pomeriggio.

“Non ti ho più visto, non ho sentito più la tua voce e nemmeno l’odore del tuo profumo. Continuo a pensare a quel giorno, non riesco a smettere di essere arrabbiata. Non so, magari ho pensato che potesse andare diversamente se solo avessi potuto fare qualcosa” – ha continuato Martina, parlando direttamente al suo papà e raccontandogli le tante cose belle che ha fatto nella vita, ma anche i tanti errori e i numerosi ostacoli incontrati sul suo cammino, desiderando solamente che lui potesse vederla oggi.

“Ho quasi 20 anni ora e non mi stancherò mai di cercare la luna in cielo. Mi fa meno male così. Ma credo che la verità sia che tutto questo non mi passerà mai. Ti amerò sempre” – queste le dolcissime parole con cui Martina Miliddi ha chiuso il suo messaggio d’amore rivolto alla persona più importante della sua vita, un tenerissimo e doloroso ricordo di un papà che non c’è più, ma che sarebbe stato sicuramente molto orgoglioso di lei.