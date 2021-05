Amici 2021, Aka7even svela cosa è successo con Martina Miliddi dopo la finale

editato in: da

Aka7even svela cosa è successo con Martina Miliddi dopo la finale di Amici 2021. Il cantante è stato fra gli artisti più amati di questa edizione dello show di Maria De Filippi. A emozionare non solo la sua musica, ma anche il rapporto con la ballerina.

I due si sono innamorati durante lo show, come è accaduto anche a Sangiovanni e Giulia e a Deddy e Rosa, ma la loro love story è terminata bruscamente. Dopo un continuo tira e molla infatti Martina ha confessato ad Aka7even di provare dei sentimenti per Raffaele Renda un altro concorrente dello show. Dopo la finalissima di Amici 2021, il cantante ha risposto alle domande di alcuni utenti su Instagram, parlando anche del suo rapporto con Martina.

“Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? – ha spiegato ai fan – È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”. Aka7even ha poi parlato del legame speciale nato con Tancredi nella scuola di Maria De Filippi. “Il mio rapporto con Tancredi? – ha aggiunto – Avete presente marito e moglie? Siamo così. Ho visto che sono uscite certe cose, rispetto al fatto che ci fossimo innamorati. Siamo entrambi etero ma tra noi c’è un rapporto da marito e moglie. Amore e odio puro. È una persona speciale, di una sensibilità come pochi. Mi è stato molto vicino. Siamo i nuovi Sandra e Raimondo”.

Infine l’artista ha commentato la vittoria di Giulia Stabile. La ballerina è arrivata allo scontro finale con il fidanzato Sangiovanni, conquistando la coppa del vincitore. Al cantante sono andati invece il premio di categoria, quello della critica e altri premi minori. “Non mi è dispiaciuto avere perso, me lo aspettavo – ha chiarito Aka7even -. Stimo molto Sangiovanni e merita la vittoria di categoria. Ho vinto le persone che mi seguono da casa. Non me lo aspettavo. Sono assolutamente felice che abbia vinto Giulia, è stata una vittoria meritatissima”.