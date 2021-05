Amici 2021, Martina e Raffaele vicini: cosa è successo dopo il programma

editato in: da

Cosa è successo fra Raffaele e Martina dopo Amici 2021? La ballerina, archiviata la love story con Aka7even, sembra aver trovato la felicità accanto al cantante conosciuto proprio nella scuola di Maria De Filippi. A confermare la storia d’amore, iniziata dopo la fine della trasmissione, era stato proprio Raffaele.

Come è noto nella scuola di Amici 2021, Martina aveva iniziato una storia d’amore con Aka7even segnata da continui tiri e molla e dall’indecisione della ballerina. La concorrente dello show aveva confessato al cantante di provare qualcosa per un altro concorrente, Raffaele, e poco dopo la relazione era terminata.

Lontano dalle telecamere i due ragazzi hanno avuto modo di conoscersi. “Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda – ha spiegato Raffaele -. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”.

A confermare che sia nato qualcosa anche Martina che nelle Stories di Instagram ha risposto alle domande dei fan sulla sua vita sentimentale. “È una situazione un po’ strana – ha confessato -. Se son rose fioriranno, non lo so […] Ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere”. Raffaele, come è noto, vive a Lamezia Terme, mentre Martina si trova in Sardegna. Una distanza che starebbe rendendo un po’ più complicata la conoscenza.

Nel frattempo Aka7even sembra aver dimenticato la ballerina. Poco prima della finale di Amici 2021 che ha visto trionfare Giulia Stabile, il cantante ha parlato dell’ex fidanzata. “Ero arrivato ad un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro – ha confessato -. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante”. E se per Martina e Raffaele all’orizzonte sembra esserci una nuova storia d’amore, Aka7even sembra ormai concentrato totalmente sulla sua carriera nella musica.