Amici 2021, la verità di Raffaele su Aka7even e Martina

editato in: da

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

Raffaele svela tutta la verità sul triangolo amoroso con Aka7even e Martina ad Amici 2021. La storia fra la ballerina e il cantante, nata nello show di Maria De Filippi, ha fatto molto discutere. A qualche mese dal primo bacio, mentre stavano vivendo una romantica storia d’amore, Martina ha deciso di lasciare Aka7even, svelando di provare qualcosa per Raffaele.

La reazione del cantante è stata disperata e poco dopo l’addio ad Amici 2021, la ballerina di latino ha confermato di aver messo fine alla relazione. Al momento però non ci sarebbe nulla con Raffaele Renda che, dopo essere rimasto per molto tempo in silenzio, ha deciso di dire la sua in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato – ha confessato, parlando di Martina e Aka7even -, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica”.

Raffaele ha poi ammesso di aver avuto un certo feeling con Martina, ma fra i due non sarebbe nato mai nulla. “Sono single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita”, ha spiegato. Il cantante ha poi ricordato il percorso ad Amici 2021. Un’avventura emozionante in cui ha creato rapporti importanti. L’unico rammarico riguarda gli scontri vissuti con il coach Rudy Zerbi.

“Rudy mi ha preso di mira? Sin dal primo casting – ha spiegato l’arista ex di Sanremo Young -. Ammetto che è stato difficile. Ci sono momenti che non riesci a essere sempre forte. Avevo la tentazione di crollare, quando mi diceva che non valevo, che non meritavo di essere nel programma. Mi dicevo: “Forse ha ragione, cosa mi sta succedendo”, e poi mi dicevo: “No, forse non ha ragione, devo credere in me”. A difenderlo c’è sempre stata Arisa, pronta a credere nel suo talento: “Arisa mi ha sempre difeso a spada tratta, ogni settimana aspettavo il momento di incontrarla, avevo bisogno delle sue parole per finire la settimana in bellezza”.