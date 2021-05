Amici, Martina con Raffaele dopo Aka7even: “Impariamo a conoscerci”

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Dopo l’addio ad Amici 2021 e ad Aka7even, Martina sta frequentando Raffaele. A svelarlo è stato proprio il cantante che, reduce dall’esperienza nello show, si sarebbe avvicinato alla ballerina, una volta spenti i riflettori.

“Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda – ha confessato a Cooming Soon -. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”.

Grintosa e con un grande talento, Martina è stata fra i protagonisti indiscussi di Amici 2021, spesso al centro delle liti fra Lorella Cuccarini, decisa a difenderla, e Alessandra Celentano, pronta a sfidarla in ogni modo. Nel corso dello show, Martina si era legata ad Aka7even. Poche settimane dopo il primo bacio però erano arrivati i primi litigi e i dubbi della ballerina, attratta anche da Raffaele, amico del cantante.

Nella scuola l’artista, coinvolto suo malgrado nel triangolo amoroso, aveva deciso di fare un passo indietro. Con la fine del percorso ad Amici però, sia lui che Martina avrebbero scelto di dare una possibilità al loro legame. Un rapporto dunque che starebbe andando oltre l’amicizia.

Ospite di Verissimo, Martina aveva parlato dell’addio ad Aka7even. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola – aveva spiegato -. Non volevo che soffrisse non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”. Riguardo al suo avvicinamento a Raffaele invece aveva aggiunto: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”.

Nel frattempo Aka7even sta continuando il suo percorso nella scuola di Amici 2021 a spronarlo la coach Anna Pettinelli che nell’ultima puntata dello show si è scontrata duramente con Rudy Zerbi. L’insegnante, che sostiene Sangiovanni, è convinto che l’artista non meriti la vittoria.