Amici, Martina e quei fan che superano il limite: “Vi voglio bene, però basta”

Martina Miliddi è uno dei volti più amati dell’ultima edizione di Amici. Una ballerina di grande talento che è riuscita a catturare il cuore di tantissimi fan che, dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, hanno iniziato a seguirla con affetto. Ma, come spesso accade a chi raggiunge la fama, c’è un rovescio della medaglia che sta mettendo a dura prova la bella Martina e c’entrano dei fan un po’ “invadenti”.

La ballerina di Amici ha voluto far chiarezza a proposito di questo punto, avanzando una richiesta su Instagram. Anzi, lasciandosi andare a un vero e proprio sfogo nella speranza che possa porre fine, una volta e per tutte, a comportamenti non proprio opportuni da parte di alcuni fan: “Ragazzi io vi voglio bene davvero. Sono felice del supporto che mi date ogni giorno e sono grata per tutto questo. Però di chiedo per cortesia di smetterla di rimanere attaccati al campanello di casa. Mi avvisano di sta roba ogni giorno e io non abito più lì. Capisco tutto quanto e sono rimasta calma, però alla centesima chiamata mi scoccio anche io…Non pensate che potreste disturbare, che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta“.

Parole sacrosante quelle di Martina Miliddi, che ha tutto il diritto di preservare la privacy della propria famiglia. Avere tanti fan al seguito è una gioia immensa, specialmente per una giovanissima artista come lei che si è ritrovata in un battibaleno al centro dell’attenzione. A vincere la ventesima edizione di Amici è stata un’altra ballerina, Giulia Stabile, eppure Martina è rimasta nel cuore di molti, anche grazie ad alcune vicende che hanno a che fare proprio con la scuola di Maria De Filippi.

Come dimenticare gli accesissimi scontri con la maestra Celentano, che sono stati uno dei leit motiv dell’intera edizione. Oppure la love story con Aka7even, anche lui allievo e poi finalista del talent con la quale però è finita presto, lasciando il posto a Raffaele Renda, anche lui conosciuto ad Amici 21 e con il quale sembra proprio che vada a gonfie vele.

La dolce Martina merita di godersi la vita, nel rispetto della sua intimità. E speriamo che il suo appello faccia tornare i fan un po’ troppo “esuberanti” sui loro passi.