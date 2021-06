editato in: da

Aka7even riparte da Fedez dopo la delusione per Martina Miliddi. Mentre la ballerina di Amici ha iniziato una storia d’amore con Raffaele, il cantante per cui lasciò il fidanzato, l’artista pensa alla carriera. Era il 2017 quando Luca Marzano approdò a X Factor con alle spalle una storia importante e una grande passione per la musica.

All’epoca aveva solo 16 anni e il marito di Chiara Ferragni rimase da subito colpito dal suo talento. Nonostante tutto Aka7even non riuscì ad accedere alle fasi finali dello show, conquistando però la fiducia di Fedez che a distanza di anni non sembra averlo dimenticato. In queste ore infatti il cantante di Amici 2021 ha confessato su Twitter che vorrebbe collaborare con lui e la risposta del rapper non si è lasciata attendere.

“Ciao brodi, Fedez collaboriamo?”, ha scritto e poco dopo lui ha replicato: “Daje!”. Un passo in più nella sfavillante carriera del cantante di Amici che ora guarda al futuro, pronto a nuove collaborazioni e avventure nel mondo della musica.

Sembrano ormai lontane le lacrime per Martina Miliddi, sua fidanzata durante il percorso nella scuola di Maria De Filippi. I due si erano innamorati nelle fasi iniziali dello show, salvo poi lasciarsi quando la ballerina aveva confessato di provare qualcosa per Raffaele, amico di Aka7even. Dopo la fine della trasmissione Raffaele e Martina hanno iniziato a frequentarsi e solo di recente sono usciti allo scoperto, svelando la loro love story.

La relazione è stata criticata aspramente da alcun fan di Amici. “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice – ha spiegato la ballerina, difendendosi dagli insulti -. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”.