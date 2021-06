Amici, Martina bacia Raffaele: il commento di Aka7even

editato in: da

Dopo la fine di Amici 2021 e tante indiscrezioni, Martina Miliddi e Raffaele Renda sono finalmente usciti allo scoperto. La ballerina ed ex fidanzata di Aka7even ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio con il cantante. Nel corso dell’avventura nello show di Maria De Filippi, Martina aveva lasciato l’artista proprio perché provava qualcosa per Raffaele.

A quell’epoca il ragazzo, deciso a concentrarsi sul percorso ad Amici e per via del suo rapporto di amicizia con Aka7even, aveva deciso di non continuare la conoscenza con Martina. Terminato lo show però i due si sono ritrovati ed è nato l’amore. La love story, svelata su Instagram, ha scatenato una forte polemica. In tanti hanno criticato il comportamento di Martina e sperano ancora in un ritorno di fiamma con Aka7even.

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte – ha spiegato lei, replicando alle critiche – e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”.

Aka7even, che da tempo ha smesso di seguire l’ex compagna su Instagram, a sorpresa ha commentato la storia d’amore. A spingerlo a farlo è stata Anna Pettinelli, sua ex coach di Amici. Durante una diretta social infatti l’insegnante di canto ha fatto al ragazzo una domanda ben precisa. “Senti, ma tutte queste cattiverie che scrivono su Martina e Raffaele. Ti fanno stare male o non te ne frega niente?”, gli ha domandato. “No, non me ne frega niente – ha risposto Aka7even con decisione -. Penso anche che loro debbano fare la loro vita, così come io faccio la mia”. Un commento che sembra non lasciare spazio a nessuna replica.