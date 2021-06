Amici 2021, Martina e Raffaele innamorati: il bacio su Instagram

editato in: da

Martina e Raffaele sono innamorati: a confermarlo un bacio apparso sul profilo Instagram della ballerina che ha deciso di uscire allo scoperto e vivere alla luce del solo il nuovo amore. Dopo Amici 2021 e la fine della love story con Aka7even, Martina si è legata al cantante per cui aveva lasciato il suo ex.

Nel corso dell’esperienza ad Amici 2021 infatti Martina aveva iniziato una relazione con Aka7even. Un rapporto difficile, segnato da un continuo tira e molla e dall’indecisione della ballerina che alla fine aveva deciso di mettere fine al legame. Martina aveva confessato infatti di provare qualcosa per Raffaele, un altro concorrente dello show e amico di Aka7even.

A distanza di mesi e dopo la fine del programma di Maria De Filippi, il ballerino e la cantante hanno deciso di dare una chance al loro amore. Raffaele è volato in Sardegna per abbracciare Martina e i due hanno ufficializzato la love story. Su Instagram hanno postato prima una foto di coppia, commentando “Senza limiti”, poi quella di un bacio nelle Stories. “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le sue scelte”, ha scritto Martina, difendendosi dagli attacchi.

Alcuni fan infatti non perdonano alla ragazza la decisione di lasciare Aka7even e iniziare una storia d’amore con Raffaele, suo collega e amico. “Se non ci fosse stato Aka, Martina avrebbe avuto delle speranze con me? Forse, non lo so! – aveva ammesso Raffaele a Verissimo -. Ci siamo sentiti dopo essere usciti, io sto bene lei sta bene”.

“Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione – aveva invece chiarito la ballerina, parlando dell’ex -. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”.

Dal canto suo Aka7even sembra deciso a dimenticare il passato. Dopo la fine di Amici 2021 ha spiegato di voler andare avanti: “Con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”. Nel frattempo però ha smesso di seguire su Instagram sia l’ex fidanzata che il cantante, senza commentare quanto accaduto.