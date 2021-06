Amici, il retroscena inaspettato su Alessandra Celentano e Rosa

editato in: da

A poche settimane dalla finale di Amici 2021 arriva un retroscena inaspettato su Alessandra Celentano e Rosa. Una foto apparsa sui social infatti dimostra che la ballerina e l’insegnante di danza si conoscevano già prima di partecipare allo show di Maria De Filippi.

Nello scatto Rosa sorride accanto alla Celentano durante quello che sembra essere uno stage di danza. Durante Amici 2021 poi le cose sono andate molto diversamente. L’insegnante infatti ha criticato più volte la ballerina e l’ha sottoposta a numerose prove – insieme a Martina Miliddi – allo scopo di dimostrare la sua inadeguatezza al Serale.

Nel corso delle puntate Rosa e la Celentano si sono scontrate più volte e in difesa della ballerina è scesa in campo Lorella Cuccarini. In particolare ha fatto molto discutere una frase di Alessandra che, dopo una performance di Rosa votata positivamente dalla giuria, ha commentato: “Hanno votato con l’ormone”. Parole a cui hanno replicato non solo Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, ma anche la stessa ballerina.

Terminata l’avventura ad Amici 2021 infatti Rosa ha risposto alla Celentano, pronta a dimostrare di non essere solo bellissima, ma anche talentuosa. “Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole – ha detto la giovane artista -. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene e nel male. L’importante è darsi un valore, in primis noi stessi e crederci sempre”.

Rosa non è l’unica ballerina di Amici che conosceva già la Celentano. Prima della trasmissione infatti l’insegnante aveva incontrato anche Serena Marchese nel corso di alcuni concorsi. Nel frattempo resta un’incognita il destino della love story fra la Di Grazia e Deddy. I due si erano innamorati nella scuola di Maria De Filippi, ma non è chiaro se la storia d’amore sia continuata anche lontano dalle telecamere. Ad alimentare i dubbi le parole pronunciate dal cantante a Verissimo.

“Sono stati momenti bellissimi quelli che abbiamo vissuto insieme – ha confessato Deddy, parlando della loro coppia al passato e senza accennare al presente -. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. C’è stato un momento nella casetta in cui non avevo l’appoggio di nessuno, solo il suo. Mi ha aiutato tante volte. È stato bello”.