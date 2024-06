Le condizioni mediche di Fedez destano ancora preoccupazione. Il rapper sarebbe stato ricoverato ancora una volta in ospedale, presso il San Raffaele di Milano. Lo stato di salute del cantante è da tempo ormai precario, anche se l’ultima volta è stato proprio lui a dirsi stupito del grado di attenzioni ricevute, gridando al mondo di non star di certo morendo. A dirlo un’indiscrezione trapelata sui social. Poche ore dopo però è intervenuto lo staff del rapper, che ha smentito “seccamente”.

Fedez in ospedale

A lanciare la notizia del nuovo ricovero di Fedez è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Via social ha infatti informato i suoi follower del nuovo aggiornamento sullo stato di salute di Fedez. L’operazione per la rimozione del tumore risale ormai a 3 anni fa ma da allora nulla è stato più come prima, inevitabilmente.

Frequenti i controlli e non così rari gli stati di grave malessere. Il rapper ha sempre avuto al fianco la moglie Chiara Ferragni, come ha ricordato nella nuova versione di Cigno Nero, ma ora la madre dei suoi figli non è al San Raffaele a dargli forza.

Ecco le parole di Rosica su Instagram: “Persone che lavorano all’interno dell’ospedale mi hanno avvisato del fatto che Fedez già ieri (giovedì 13 giugno, ndr) era al San Raffaele di Milano. Sta male, è inutile negarlo. Ha avuto un brutto male e non è facile uscirne. Lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia, come sempre. Credo non lo vedremo sui social per un po’, perché sta male”.

Le condizioni di Fedez

Come detto, Fedez aveva già avuto un malore lo scorso maggio (non di certo il primo dai tempi dell’operazione, anzi). Anche in quel caso i fan erano in allarme, considerando anche il susseguirsi di notizie non ufficiali.

Alla fine era stato proprio lui a tornare a farsi sentire sui social e lo stesso accadrà in questa circostanza. Come sottolineato da Rosica, infatti, si tratta di una questione molto delicata e non pensabile avanzare ipotesi senza poter vantare delle certezze.

L’Investigatore Social ha proseguito la discussione nella sezione commenti, rispondendo ad alcuni utenti. Ritiene non si tratti di qualcosa di particolarmente grave. Allo stato attuale, di fatto questa è la condizione di vita del rapper, almeno fino a quando i medici non gli garantiranno d’essersi lasciato alle spalle ogni sorta di scoria passata: “Non credo sia grave ma va controllato sempre”.

Di certo i tanti aspetti critici della sua nuova vita non lo hanno aiutato. Ha fronteggiato mesi di crisi matrimoniale, sfociata poi in una dolorosa separazione, che coinvolge due bambini. È attualmente impegnato in una nuova fase della sua carriera, mentre tutt’Italia commenta le sue mosse e quelle di Chiara Ferragni sul fronte privato, da Garance Authié a Tony Effe.

Al tempo stesso c’è da considerare il caso del personal trainer e, come se non bastasse, ha dovuto ufficialmente dire addio a Muschio Selvaggio. L’amato e conteso podcast appartiene infatti a Luis Sal, come sancito dal tribunale.

Lo staff smentisce

Ma nella tarda mattinata di venerdì, Oggi ha pubblicato la risposta dell’entourage di Fedez, che ha smentito “seccamente” quanto fatto trapelare da Rosica: “La notizia del ricovero di Federico è una bufala”.