Carla Fracci, il marito Beppe Menegatti racconta gli ultimi istanti insieme

Carla Fracci, divina e indimenticabile sul palco: i balletti più celebri

Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci, racconta il ultimi istanti insieme alla ballerina e grande amore della sua vita. Lo scorso 27 maggio la Fracci si è spenta, lasciando un vuoto enorme nel mondo della danza, ma soprattutto nell’esistenza di chi l’ha amata immensamente: il regista teatrale Beppe Menegatti e il figlio Francesco, frutto della loro unione.

Beppe e Carla si erano conosciuti nel 1954. Un colpo di fulmine che portò il regista a lasciare la fidanzata dell’epoca per la ballerina. Poi le nozze, nel 1964, e la nascita del figlio Francesco cinque anni dopo.

Nel corso del Festival Internazionale della Danza 2021, Beppe ha ricordato l’amore per Carla Fracci, raccontando gli ultimi istanti al suo fianco. “Le strade della fortuna sono infinite – ha spiegato -. E io ho avuto una strada meravigliosa da percorrere con questa donna straordinaria che era Carla. Carla non era solo un simbolo della danza, ma era una forza vera importante sempre a favore delle persone che hanno meno, che hanno bisogno. E purtroppo se n’è andata un pochino in anticipo rispetto a quello che si poteva pensare. Per tutti è stata una sorpresa, soprattutto per la famiglia, ma anche per tutto il mondo, per tutti i teatranti. Si è verificato con una velocità straordinaria”.

Menegatti non ha nascosto la sua commozione nel ricordare Carla e ha svelato che la ballerina si è spenta serenamente fra le braccia dell’amatissimo figlio Francesco. “Devo dire una cosa, che è morta Carla dando dei grandi sospiri ed è morta perché ha riconosciuto di essere fra le braccia di suo figlio, Francesco – ha confidato -. E quando ci ha lasciati, lei aveva questa presenza precisa di donna definitivamente irrisolta che lasciava la vita fra le braccia del figlio. Questo è stato un momento amarissimo e dolcissimo insieme, e che Dio li benedica”.

Riservata, sempre sorridente ed elegante, Carla Fracci è stata una grande artista, ma soprattutto una donna straordinaria. Il suo talento l’ha resa famosa in tutto il mondo e ha consegnato il suo ricordo alla storia della danza, mentre la sua umiltà e classe l’hanno fatta amare da tantissime persone che di certo non la dimenticheranno.