Carla Bruni è una donna dal fascino innegabile, ma si trova a fare i conti con le ansie e le paure che attanagliano la maggior parte di noi “comuni mortali”. In una recente intervista, infatti, l’ex modella ha parlato del suo rigido regime alimentare e del timore di invecchiare, raccontando anche aneddoti del passato che l’hanno inevitabilmente segnata.

La dieta drastica di Carla Bruni

Un solo pasto al giorno e molte tisane: questa, in sintesi, la drastica dieta seguita da Carla Bruni, come dichiarato da lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi. “Sono abituata a mangiare solo la sera. Il motivo? Digerire mi affatica. E forse sì, ho solo paura di prendere peso. Non lo so, non ci penso tanto”, ha ammesso candidamente l’ex Première Dame di Francia. Un timore che, tuttavia, ha probabilmente radici più profonde: “Da bambina bevevo tantissima Coca Cola, fino a 30 al giorno. Poi, arrivò la dipendenza dall’alcol”.

Carla è riuscita a risolvere i suoi problemi grazie alla terapia: “La dipendenza non è un perché, è un come. È un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante. Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi, mi devo controllare” ha ribadito la Bruni, affrontando una tematica su cui si era già aperta nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve.

Se la scoccia invecchiare? “Più che altro, mi scoccia che resti poco tempo per vivere. Io avverto ogni secondo che passa, lo sa che siamo già in estate? Quante estati ha uno nella vita, 80, 85? Io sono già a 56″, ha ironizzato l’ex indossatrice, che sul suo futuro non sembra avere dubbi: “Tra 20 anni? Mi vedo con una chitarra in mano, a cantare in metropolitana”.

Carla Bruni e il suo difficile passato

Schietta e senza peli sulla lingua, la Bruni ha parlato anche delle sue ansie e dei suoi timori: “Ho le piccole nevrosi di tutte le persone che vivono in un certo comfort. E sono un po’ traumatizzata, questo sì. Mia madre mi ha avuto da un uomo che non era quello che io credevo fosse mio padre, l’ho scoperto solo da adulta, ma qualche segno deve averlo lasciato”.

In merito al suo temperamento, Carla non nasconde di essere collerica: “Se mi arrabbio rovescio tavoli, spacco sedie. Ora meno, dopo 14 anni di psicoanalisi. Ma è il mio temperamento”. A tal proposito, condivide anche un aneddoto piuttosto esemplificativo: “Una volta, ero giovanissima, a una festa ho visto il mio ragazzo con una bionda sulle ginocchia. Cosa ho fatto? Be’, li ho picchiati. Entrambi”.

Carla Bruni, l’amore con Nicolas Sarkozy

Da ben 16 anni Carla Bruni si accompagna a Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Francia. Con lui, sembra aver trovato una nuova serenità, mettendo in discussione anche quelle che, fino a prima di incontrarlo, erano state le sue convinzioni in amore: “Potrei sopportare un suo tradimento solo se fosse fisico. Se Nicolas dovesse innamorarsi di un’altra donna non potrei sopportarlo. Lo sgozzerei” aveva scherzato la cantautrice nel salotto di Francesca Ferragni. Come si suol dire, uomo avvisato…