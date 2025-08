Relax in Italia per Carla Bruni e Nicolas Sarkozy: la semplicità della montagna dopo le tante tensioni

IPA Carla Bruni e Nicolas Sarkozy in vacanza in Valle d'Aosta: serenità e semplicità

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy continuano a vivere il loro grande amore lontani dai riflettori. Nonostante il loro passato splendente, tra passerelle e politica, scappano dalle telecamere e infatti la loro vacanza estiva si consuma in Valle d’Aosta, tra formaggi, rifugi e silenzi.

Si godono la natura e tutto ciò che ha da offrire. Nello specifico, l’ex coppia presidenziale ha scelto il rifugio Aroula, che si trova a 2.032 metri di altitudine. Una pausa romantica nella Val d’Ayas.

Carla Bruni, vacanze in Italia

Un breve video, di pochi secondi, quello pubblicato da Carla Bruni sul suo account Instagram. In questi brevi frangenti ha inquadrato il marito, Nicolas Sarkozy, seduto a tavola in un rifugio tra le Alpi.

Sorridono complici e condividono un tagliere di formaggi con miele e marmellate fatte in casa, come una coppia qualunque. Immersi nel silenzio delle montagne, con alle spalle il villaggio Walser di Cunéaz.

Poche immagini che hanno riacceso l’attenzione dei fan, che stanno facendo circolare questo video in ogni dove. Dopo anni trascorsi a essere rincorsi dalla stampa, oggi la coppia ricerca altro: pace e semplicità. Qualcosa di cui la Valle d’Aosta è grandemente ricca.

Fuga romantica

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy tornano dunque alle origini. Vacanze private per rinsaldare la coppia. Il rifugio scelto è alquanto isolato, considerando l’altitudine, ed è raggiungibile soltanto a piedi, in estate, o con sci e motoslitta, in inverno. Un luogo splendido e fuori dal tempo, ben distante dalle rotte canoniche del turismo di massa.

Nello specifico, Aroula è a 2 km appena da Champoluc e a 13 km da Ayas. Un vero e proprio gioello valdostano, noto a “pochi”. I frequentatori abituali sono infatti escursionisti esperti, così come veri amanti della montagna. Di tanto in tanto, però, giungono alcuni personaggi celebri alla ricerca di silenzio e riservatezza. Basti pensare, guardando all’Italia, all’autore Alessandro Baricco, molto affezionato a questa zona.

La magia di ritrovarsi

In pochi secondi, Carla Bruni riesce a raccontare tutto. Spiega infatti l’assoluta necessità di una quotidianità semplice, distante da quella cittadina. Il marito è finalmente rilassato e i cartelli scritti a mano lì vicino promettono cioccolata calda e dolci rustici.

Il tempo così si ferma e in nessun caso si è schiavi dell’etichetta. I propri gesti semplici non sono ripresi dalle telecamere della stampa o dei curiosi e tutto diventa vero. Ciò che resta è l’intimità della coppia, che può così ritrovarsi, tra sentieri e pascoli.

Il loro passato, del resto, non è stato semplice. Non sono nuovi alla Valle d’Aosta e sapevano, dunque, di poter recuperare fiato in questa splendida Regione, dopo i processi, le tensioni giudiziarie e la grande attenzione mediatica.

Sembra così aprirsi un nuovo capitolo. In un mondo in cui le celebrità ricercano le copertine, ecco spuntare il loro rifugio in legno tra i monti. Sapori locali e ritmi blandi. Il tutto condito da un briciolo di mondo social e qualche commento entusiasta dei fan: “Siete bellissimi. La coppia più bella”.