Nicolas Sarkozy prima di Carla Bruni, chi sono le ex mogli Marie-Dominique Culioli e Cécilia Attias

Getty Images Nicolas Sarkozy e Carla Bruni

La vita sentimentale dell’ex Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stata intensa e spesso sotto i riflettori, intrecciandosi indissolubilmente con la sua carriera politica. Sarkozy è stato sposato tre volte, e ciascuna delle sue unioni ha rappresentato una fase distinta della sua vita, lasciando un segno nella sua ascesa al potere, culminata con l’ingresso all’Eliseo.

La prima moglie è stata Marie-Dominique Culioli, poi è stato sposato con Cécilia Attias, mentre la sua attuale compagna di vita è Carla Bruni, alla quale è legato dal 2008.

Marie-Dominique Culioli, la prima moglie al suo fianco

La prima moglie di Nicolas Sarkozy è stata Marie-Dominique Culioli, una donna riservata e di origini corse. Il loro matrimonio, celebrato nel 1982, segnò l’inizio della sua carriera politica. Marie-Dominique ha rappresentato la stabilità e la discrezione durante gli anni della scalata di Sarkozy come Sindaco di Neuilly-sur-Seine e come giovane deputato. Nonostante la crescente notorietà del marito, lei ha sempre mantenuto un profilo basso, lontana dai flash e dalle prime pagine dei giornali.

Dalla loro unione sono nati due figli: Pierre, nato nel 1985, che è un produttore di musica rap noto nell’ambiente come Mosey, e Jean, classe 1986, attivo in politica a livello locale. Il matrimonio si è concluso con il divorzio nel 1996, dopo una crisi causata dall’incontro di Sarkozy con la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie.

Cécilia Attias, il colpo di fulmine e la breve carriera da Première Dame

La seconda moglie è stata Cécilia Ciganer-Albéniz, oggi nota come Cécilia Attias. Classe 1957, la donna conobbe Sarkozy nel 1984 quando, in qualità di sindaco, celebrò le nozze con l’allora showman Jacques Martin. Quell’incontro sconvolse totalmente le loro vite, un colpo di fulmine che portò i loro matrimoni al capolinea.

Con Martin Cécilia ebbe due figlie, Judith Martin (1984) e Jeanne-Marie Martin (1987). Ma solo un anno dopo, nel 1988 la donna lasciò il marito per andare a vivere con Sarkozy e ottenne il divorzio da Jacques Martin quello stesso anno. Una volta che anche Sarkozy ebbe ottenuto il divorzio dalla precedente moglie, i due si sposarono il 23 ottobre 1996 a Neuilly.

Nel 1997, Cécilia Sarkozy diede alla luce l’unico figlio nato dall’unione con il futuro presidente, Louis. Rispetto a Marie-Dominique, che aveva scelto di vivere lontana dai riflettori, fu spesso coinvolta nella vita politica del marito: ai tempi in cui il marito era ministro, aveva un ufficio accanto al suo e lavorava come sua stretta consigliera. Nel 2002 entrò in servizio nell’Ufficio del Ministero degli Interni.

La crisi definitiva è arrivata proprio nel momento del trionfo: quando Nicolas Sarkozy fu eletto Presidente della Repubblica nel maggio 2007, Cécilia divenne Première Dame, ma solo per pochi mesi. Il divorzio arrivò nell’ottobre dello stesso anno, un evento senza precedenti per un Presidente francese in carica, che scosse l’opinione pubblica.

In seguito Cécilia ha sposato Richard Attias, presidente esecutivo di “The Experience”, un’azienda per gestione eventi, il 23 marzo 2009, presso il Rockefeller Center di New York.

Carla Bruni, la terza moglie di Sarkozy

La terza e attuale moglie è Carla Bruni, ex top model, cantautrice e attrice italiana naturalizzata francese. L’incontro, avvenuto poco dopo il divorzio di Sarkozy, fu rapidissimo e portò a un matrimonio lampo. Carla Bruni e Nicolas Sarkozy si sono sposati con una cerimonia privata all’Eliseo nel febbraio 2008, rendendola la prima Première Dame a convolare a nozze durante il mandato del marito.

Nel 2011, la coppia ha accolto la nascita della figlia Giulia. Carla Bruni è tuttora accanto all’ex Presidente, sostenendolo anche nei momenti più difficili legati alle sue vicende giudiziarie.