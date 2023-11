Nicoletta Manni, nuova étoile della Scala: annuncio sul palco tra le lacrime

Fonte: Ansa Nicoletta Manni

Nicoletta Manni è la nuova étoile della Scala. L’annuncio è stato dato da Dominique Meier, il sovraintendente del teatro, sul palcoscenico al termina della seconda rappresentazione del balletto Oneghin. È la prima volta che una nomina venga annunciata direttamente al termine di uno spettacolo. La ballerina ha accolto la notizia in lacrime di gioia, osannata dal pubblico.

Nicoletta Manni, nuova étoile della Scala: l’annuncio

La modalità così straordinaria di annunciare la “promozione” di Nicoletta Manni alla Scala ha stupito tutti. Questo il discorso di Meier: “Signore e signori scusate se interrompo gli applausi – ha detto Meier sul palco – ringrazio l’orchestra e il corpo di ballo, ringrazio Roberto Bolle che, sapete tutti, è una icona della danza un grande maestro e, qualità che apprezzo, è fedele al suo teatro, la Scala. E soprattutto faccio tanti complimenti a Nicoletta Manni, ballerina speciale, fantastica. Quando una ballerina brilla così fra le stelle da anni, si possono cambiare le regole e quindi su proposta di Manuel Legris ho il piacere di dare a Nicoletta il titolo di étoile”.

La commozione di Nicoletta Manni

La ballerina aveva appena terminato di danzare con Roberto Bolle nell’Oneghin ha commentato subito la notizia tra le lacrime di commozione: “Non me l’aspettavo, davvero non sapevo niente. È magnifico, mi sento scombussolata, non riesco a dire tanto se non che sono sono grata per questa sera. Era era già un momento bellissimo e ora, questo è il coronamento”.

Meier ha voluto portare alla Scala la tradizione del Teatro dell’Opera di Parigi annunciando per la prima volta sul palcoscenico il nuovo ruolo di un artista e ha spiegato: “È una consuetudine dell’Opera di Parigi che mi piace aver portato qui alla Scala. È il momento più forte nella carriera di un ballerino, ed è più bello saperlo insieme ai colleghi e al pubblico”. Meier, che non aveva rivelato a nessuno la sua decisione, ha agito in accordo col direttore del corpo di Ballo, Manuel Legris, che ha commentato: “È una nomina che premia una artista che ha fatto tanto e ha lavorato bene”.

Un anno d’oro per Nicoletta Manni che dopo essersi sposata la scorsa estate col ballerino Timofej Andrijashenko, entra nell’olimpo della danza e del Teatro alla Scala, accanto a Carla Fracci e Alessandra Ferri.