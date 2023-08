Nicoletta Manni sposa bellissima: l’abito per il matrimonio con Timofej Andrijashenko

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

I due Primi Ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono sposati e la loro cerimonia è sulle bocche di tutti. Il motivo principale è che al ricevimento la coppia ha incantato tutti i presenti con un appassionato tango che ha fatto il giro del web. Ma a portare una ventata di romanticismo a questo matrimonio di piena estate sono stati anche gli abiti indossati dalla sposa, semplicemente bellissimi e speciali. I due ballerini si sono promessi eterno amore in Puglia, terra d’origine della sposa. In particolare le nozze sono state celebrate a Galatina, in provincia di lecce nel pomeriggio del 10 agosto. Presente per la speciale occasione tutto il mondo della danza, non solo italiana. Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko: il matrimonio in Puglia

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sono la coppia del momento. Il loro matrimonio è stato postato e ripostato su Instagram attraverso foto, stories e dirette. Lo stesso accadde per il loro fidanzamento all’Arena di Verona, dopo 11 anni di conoscenza. A dare l’inizio a tutto il chiacchiericcio a riguardo un post di Roberto Bolle, amico e mentore della coppia, nonché testimone dello sposo. Le nozze nella cittadina natale di Nicoletta, Galatina, in provincia di Lecce, nella bella cattedrale gotica di Santa Caterina di Alessandria, ci hanno conquistati tutti sin da subito. A catturare i nostri occhi, in particolare, sono stati gli abiti indossati da Nicoletta Manni. D’altronde, a firmarli è stato Armani, sempre un certezza quando si tratta di abiti da sposa. Si tratta, come riporta Vogue, di modelli appositamente disegnati per i due Primi ballerini del Teatro alla Scala. Un abito bianco lungo, silhouette a sottoveste, con spalline sottili incrociate sulla schiena, perfetto per valorizzarne le spalle e la figura. Tocco di stile il leggero arricciamento sul décolleté e intorno ai fianchi. A impreziosirlo minuscole perline luminescenti. Per l’ingresso in chiesa ha indossato un lungo velo a strascico a coprirle il volto, come da tradizione.

Per la performance di ballo diventata famosa grazie ai video sui social la sposa si è cambiata d’abito e ha indossato un abito scintillante: una creazione impreziosita di cristalli. Spalle nude e spacco perfetto per ballare un tango, a cui ha aggiunto un paio di scarpe bianche con tacco.

La storia d’amore dei due Primi Ballerini della Scala

La storia d’amore tra Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko è nata proprio sul palco, durante le prove e gli spettacoli che li hanno resi i più amati dal pubblico dei teatri italiani e internazionali. “Siamo partiti come avversari, ora ci stiamo sposando”, così i due hanno raccontato la loro love story a Vogue. “Sono passati 11 anni dal concorso. Eravamo nella stessa categoria, avversari. Ricordo che ero accompagnata da mia mamma: fu lei alle prove a notare quant’era bravo quel ragazzo, tanto che mi disse “Ha ballato molto bene, mi raccomando: questa sera devi impegnarti”. Ma non ci fu occasione di conoscerci”. “Tante volte dopo le prove in sala ci incontravamo per guardare insieme i video del balletto – hanno continuato, raccontando del loro primo balletto insieme, Giselle – Quei momenti ci hanno uniti molto. Fino a quando qualcuno mi disse se non mi fossi accorta che Tima era “pazzo di me”, che “avrebbe fatto di tutto”. No, non me ne ero accorta perché era un periodo molto intenso della preparazione del balletto. Certo, con lui stavo molto bene, mi piaceva condividere quanto stavamo vivendo ma non pensavo ad altro. Allora mi spaventai: non volevo una relazione con un ballerino della mia compagnia perché se fosse andata male sarebbe stato difficile continuare a lavorare insieme. Né volevo rovinare quello che si era creato fra di noi. Così presi le distanze per qualche mese”.