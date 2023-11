Lacrime, lacrime di gioia per Nicoletta Manni, designata come nuova prima ballerina della Scala e proprio di fronte al pubblico. Ha continuato a piangere anche dopo che il sipario è calato, segno che proprio non se l’aspettava. Si tratta inoltre di qualcosa di storico: mai prima d’ora la nomina era avvenuta secondo questa modalità, come invece si usa in teatri internazionali come il Bolshoi o l’Opéra di Parigi. Ma chi è l’étoile, grande amica di Roberto Bolle? Scopriamolo insieme.

Chi è Nicoletta Manni

Classe 1991, Nicoletta Manni è originaria di Santa Barbara di Galatina, in provincia di Lecce, inizia a danzare da piccolissima – a Copertino – nella scuola di danza diretta da sua madre. È arrivata alla Scala a soli 12 anni per frequentare la scuola di ballo del teatro. Qui si è diplomata nel 2009, subito dopo, si è trasferita alla Staatsballett di Berlino dove balla danza classica e contemporanea.

Torna a Milano nel 2013 su invito del direttore Makhar Vaziev ed entra a far parte del corpo di ballo classificandosi al primo posto nelle audizioni. Diventa prima ballerina nel 2014, mentre nel 2015 riceve la candidatura al Prix Benois de la Danse per Le jeune homme et la mort di Roland Petit. L’8 novembre 2023 viene proclamata étoile della compagnia, proprio come Roberto Bolle che è stato anche il suo testimone di nozze.

Incredula subito dopo la nomina, ha dichiarato: “Adesso non ho molte parole. Sono veramente grata e frastornata”. Poi, ha rivolto parole bellissime a Roberto Bolle: “Mi è stato accanto nei momenti più belli, più difficili ed emozionanti”. E anche lui si è emozionato: “Sono contento. Noi lo sognavamo ed è un sogno che si avvera. So quanto Nicoletta ha lavorato e sono orgoglioso”.

Con chi è sposata la prima ballerina della Scala

Il marito di Nicoletta Manni è Timofej Adrijashenko, anche lui primo ballerino, e protagonista di una romanticissima proposta di matrimonio avvenuta il 20 luglio 2022 sul palco di Bolle and Friends all’Arena di Verona. Sarebbe stato proprio lui ad aiutarlo a preparare tutto e, quindi, non poteva che essere il testimone di nozze. La coppia si è unita in matrimonio il 10 agosto 2023 a poco più di un anno dalla proposta. La cerimonia, di cui Roberto Bolle è stato testimone, è stata celebrata presso la basilica Santa Caterina d’Alessandria, a Galatina, città d’origine della ballerina.

Timofej Andrijashenko ha iniziato a studiare danza a nove anni all’Accademia Nazionale di Riga, dov’è nato, e nel 2009 ha partecipato alla XXIV edizione del Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto, dove ha vinto una borsa di studio per il Russian Ballet College di Genova. Da marzo a ottobre 2014 ha ballato nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma sotto la direzione di Micha van Hoecke, ballando come solista e primo ballerino. Ancora nel 2014 entra a far parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala, di cui è primo ballerino fino al febbraio 2018.

Il suo repertorio include molti dei ruoli maschili più importanti tra cui Albrecht in Giselle, Romeo in Romeo e Giulietta, Basilio in Don Chisciotte, Des Grieux ne L’histoire de Manon, Cavalier ne Lo schiaccianoci di George Balanchine, Lensky e l’eponimo protagonista nell’Onegin di John Cranko, Siegfried ne Il lago dei cigni, il principe Désiré ne La bella addormentata e Conrad ne Le Corsaire.

Nel 2020 ha ballato a Covent Garden interpretando il ruolo di Romeo con la Giulietta di Melissa Hamilton nel Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan, dopo che il direttore artistico del Royal Ballet Kevin O’Hare lo aveva visto ballare nel Woolf Works di Wayne McGregor alla Scala con Alessandra Ferri.