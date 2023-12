Prima della Scala, dove vederla in tv e dal vivo (gratis)

Il 'Don Carlo' di Verdi si potrà ammirare in diretta il prossimo 7 dicembre su Rai 1 e in diverse location di Milano provviste di maxi-schermi

Fonte: IPA Il palco del teatro La Scala

La serata inaugurale della stagione del Teatro alla Scala di Milano è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di opera lirica in tutto il mondo. Quest’anno, tuttavia, ci sarà una novità: l’opera inaugurale, il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, si potrà ammirare il prossimo 7 Dicembre non solo tra le mura del prestigioso teatro e sul piccolo schermo, ma anche in diversi angoli della città di Milano. Sono infatti previste delle proiezioni in diretta per i cittadini, che potranno godere della visione dello show in una delle suggestive location allestite per l’occasione.

Dove guardare la Prima della Scala a Milano

Come da tradizione, la nuova stagione del Teatro alla Scala prenderà ufficialmente avvio il 7 dicembre, giorno in cui la città di Milano celebra Sant’Ambrogio. E per consacrare l’evento allo status di vera e propria ‘festa cittadina’, l’opera inaugurale sarà trasmessa in diversi angoli della città, inclusi musei, piazze e teatri: “Il 7 dicembre tutti insieme seguiamo la proiezione in diretta di Don Carlo di Giuseppe Verdi lungo la sua storia, che entra nella nostra attraverso musica ed immagini”, scrive una nota di Palazzo Marino.

Tra le location interessate ci sono la Galleria Vittorio Emanuele II, il Conservatorio di Musica il “Giuseppe Verdi” di Milano – Sala Verdi ed il punto ARMANI / Silos. Moltissimi anche i teatri che apriranno le loro porte all’iniziativa, tra cui il Teatro Dal Verme, PACTA dei Teatri – Salone Via Dini, Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, Teatro Edi/Barrio’s, Teatro Guanella. Ma l’opera svolgerà anche un importante ruolo sociale, arrivando fino alla Casa Circondariale San Vittore, alla Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci” e alla Comunità per minori non accompagnati Oklahoma. Infine, anche i pazienti del “Medicinema – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” potranno trascorrere una serata all’insegna della lirica.

Dove vedere l’evento in tv e in radio

La Prima della Scala si potrà ammirare anche sul piccolo schermo giovedì 7 dicembre. L’evento sarà trasmesso in diretta tv, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay dalle 17.45 e fino alle 22.20.Chi intenda invece godersi lo spettacolo in un secondo momento, potrà approfittare della versione on demand su RaiPlay fino a 15 giorni dalla prima messa in onda tv. Ad accompagnare gli spettatori Rai alla scoperta del ‘Don Carlo’ nella parte iniziale e durante gli intervalli, ci saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer.

Prevista anche la possibilità di ascoltare lo show sulle frequenze di Rdio3, con il commento in diretta di Gaia Varon e Oreste Bossini, e su Rai 4K (TivùSat, 210).

Prima della Scala nel mondo

Ma la Prima della Scala 2023 varcherà i confini dell’Italia, per raggiungere gli appassionati di musica lirica in tutto il mondo. E’ infatti prevista una diretta tv su Arte per per Francia e i Paesi francofoni UE ed extra UEe per la Germania ed i Paesi di lingua tedesca; Českà Televize per la Repubblica Ceca; RSI in Svizzera. Near live in NHK (Giappone), RTP (Portogallo), Attica Tv (Grecia). Lo spettacolo sarà proiettato in diretta anche nelle sale cinematografiche di Spagna, Svizzera, America Latina, Australia e Nuova Zelanda e in un network di quindici sale italiane.