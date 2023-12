Fonte: IPA Anna Netrebko

Pronta a calcare nuovamente il palcoscenico illustre della Scala di Milano, Anna Netrebko è tra le protagoniste di Don Carlo, opera verdiana con cui verrà aperta la nuova stagione dell’importante teatro italiano. La potente soprano interpreterà il ruolo centrale di Elisabetta, una delle due donne del protagonista della storia. La carriera sorprendente della star della lirica italiana l’ha resa una stella, riconosciuta a livello internazionale.

Chi è Anna Netrebko: la carriera e i successi

Anna Netrebko è un famosissimo soprano di origine russe. L’artista, infatti, è nata a Krasnodar, in Russia, il 18 settembre 1971. Da qui è partita la sua carriera internazionale che l’ha portata a solcare i palchi più importanti del mondo. Già da giovanissima la sua vita era dedicata alla musica. Custode del Teatro Mariinskij, Anna Netrebko ha studiato canto al Conservatorio di San Pietroburgo. Il suo talento innato viene, così, notato e nel 1994 il soprano debutta nell’opera Le nozze di Figaro nel ruolo di Susanna.

Dopo questo suo primo ruolo importante, Anna Netrebko vestirà i panni di altri personaggi cruciali del mondo della lirica. La cantante è stata parte, infatti, del cast d’importanti opere di Verdi, Donizetti e Mozart. Nel 2003 l’artista pubblica il suo primo album, intitolato Opera Arias. La pubblicazione è un successo di vendite e molti ammiratori della musica classica possono, così, apprezzare la sua voce meravigliosa.

Nel 2006 la cantante ha chiesto e ottenuto la cittadinanza austriaca e dal 2007 è stata inserita nella lista TIME 100, come una delle cento persone più influenti al mondo. L’anno successivo, il soprano ha ricevuto uno dei premi più importanti per gli artisti russi, quello di Artista del Popolo della Russia. Da qui, la sua carriera internazionale decolla sempre di più e non mancano le esibizioni in teatri prestigiosi come la Scala di Milano e il Metropolitan.

La vita privata: marito e figlio

Anna Netrebko è nata in Russia ma vive stabilmente tra Vienna e Manhattan. La soprano è diventata mamma nel 2008 e, nello stesso anno, ha annunciato il suo matrimonio con basso-baritono uruguaiano Erwin Schrott, padre di suo figlio Tiago. L’unione, però, non è mai avvenuta formalmente e i due hanno deciso di separare le loro strade nel 2013. Il figlio è rimasto in affidamento esclusiva alla cantante.

La vita amorosa di Anna Netrebko ha avuto un grande cambiamento di rotta nel 2014, quando la cantante lirica ha conosciuto il collega Manon Lescaut che ha, in seguito, sposato nel 2015. Nel 2022, con lo scoppio della guerra In Ucraina la soprano sembra schierarsi contro l’allontanamento del direttore Gergiev dalla Scala. La soprano afferma di non apprezzare chi costringe gli artisti a prendere una posizione netta nel conflitto. Arriva, così, un periodo di stop per l’artista, che non esprime mai una vera e propria condanna delle azioni del presidente russo. Ma, adesso, è pronto un nuovo esordio nel grande teatro milanese per la soprano russa.

Sulla sua interpretazione in Don Carlo l’artista ha affermato che per calarsi pienamente nel personaggio ha dovuto studiarne la verità storica profondamente e, anche, cambiare un po’ sé stessa. Un lavoro duro che potrà essere gustato alla Scala dal 7 dicembre prossimo. La soprano si esibirà con la collega Elīna Garanča.