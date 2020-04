Chi è Aida Garifullina, la cantante che accompagna Andrea Bocelli

editato in: da

Aida Garifullina, la bellissima cantante che accompagna Andrea Bocelli nelle sue esibizioni, è nata il 30 settembre 1987 a Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan. Fin da bambina inizia a respirare musica. La cosa non desta sorpresa dato che sua madre Lyalya è direttrice di coro presso un importante centro di musica contemporanea.

Lyalya è stata determinante per la formazione musicale di Aida che, appena diciottenne, ha lasciato la sua città per trasferirsi a Norimberga per motivi di studio (della musica ovviamente). Tra le altre tappe del suo iter formativo è possibile citare il percorso, iniziato nel 2007, come studentessa della Vienna University of Music and Performing Arts.

Negli anni della sua permanenza presso l’ateneo austriaco, la Garifullina ha avuto modo di studiare con la Professoressa Claudia Visca, direttrice di masterclass internazionali per cantanti e artista con alle spalle oltre 75 ruoli in opere liriche.

Due anni dopo l’iscrizione all’università viennese per Aida Garifullina è arrivato il debutto in un’opera di Mozart. La talentuosa cantante ha infatti interpretato Despina nel Così Fan Tutte. Da lì la sua carriera è stata tutta in ascesa e ricca di collaborazioni di spicco internazionale. Oltre a quella con Andrea Bocelli, ricordiamo pure i duetti con José Carreras e con Plácido Domingo.

Il mondo ha avuto modo di apprezzare il suo straordinario talento quando, nel 2018, si è esibita durante la cerimonia di apertura dei campionati mondiali di calcio in Russia duettando con Robbie Williams e cantando uno dei più grandi successi da solista dell’ex Take That, il brano Angels.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Che è mamma di una bimba di nome Olivia, nata nel 2016. In passato è stata legata al tennista Marat Safin. Presente su Instagram con un profilo molto seguito e tramite il quale condivide numerosi dettagli personali (dai momenti con la figlia fino alla routine mattutina quando è in vacanza), Aida Garifullina ha un repertorio che, oltre alle opere di Mozart, ne comprende diverse di compositori indimenticabili come Donizetti, Verdi e Rossini.

Concludiamo ricordando che la cantante che duetta da anni con Bocelli ha lavorato anche nel cinema. La Garifullina ha infatti avuto un piccolo ruolo in Florence, pellicola del 2016 la cui protagonista, il soprano Florence Foster Jenkins, è impersonata dalla grande Meryl Streep.