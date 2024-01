Ascolti tv del 5 gennaio: Federica Panicucci con Il Volo su Canale 5

Fonte: Getty Images Federica Panicucci

Venerdì 5 gennaio su Canale 5 in prima serata torna Federica Panicucci per il secondo appuntamento con lo show evento, Il Volo Tutti per Uno. E Rai 1 risponde con il film in prima visione tv, La Befana vien di notte II – Le origini.

Dunque Federica Panicucci presenta su Canale 5 l’ultimo atto dello show che ha per protagonista Il Volo, il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, e che vede tra gli ospiti rama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Su Rai 1 l’affascinante Monica Bellucci, negli insoliti panni di una strega dai capelli grigi, cattura il pubblico con La Befana vien di notte II – Le origini, prequel del film con Paola Cortellesi, trasmesso il 4 gennaio.

Su Rai 3 Gli occhi di Tammy Faye sfida un classico del cinema Mrs Doubtfire con l’indimenticabile Robin Williams.

Prima serata, ascolti tv 5 gennaio: Il Volo colleziona successi

Nella serat venerdì 5 gennaio 2024 va in onda in prima tv su Rai 1 La Befana vien di Notte 2 – Le Origini, che conquista 2.234.000 spettatori pari al 13.3% di share. Il Volo – Tutti per Uno in replica su Canale 5 conta invece 2.429.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai 2 il finale di stagione de Il Giro del Mondo in 80 Giorni raccoglie 738..000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 il film cult con Robbie Williams Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre raccoglie 1.230.000 spettatori (7.5%). Su Rai 3 la prima tv di Gli occhi di Tammy Faye vede 568.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.244.000 spettatori (8.7%). Su La7 Il treno raggiunge 566.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 La Bella e la Bestia ottiene 598.000 spettatori (3.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 572.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 Live! – Corsa contro il tempo arriva a 437.000 spettatori (2.4%). Su Rai4 Criminal segna 335.000 spettatori pari al 1.9%. Su Iris Oliver Twist è scelto da 291.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Wargames – Giochi di guerra sigla 294.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica raduna 181.000 spettatori (1%).



Access Prima Time, dati 5 gennaio 2024: Affari Tuoi domina ancora

Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 5.223.000 spettatori con il 25.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 3.170.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai 2 TG2 Post informa 480.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.270.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.330.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole segna 1.630.000 spettatori (8%). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 743.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 729.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.487.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 475.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Special in replica ha raccolto 693.000 spettatori (3.4%).

Preserale, ascolti tv 5 gennaio

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.414.000 spettatori pari al 23.2% mentre L’Eredità è visto da 4.500.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.971.000 spettatori (14.2%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.238.000 spettatori (19.8%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (498.000 – 3.6%), Castle raduna 533.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 568.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 379.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. Miami totalizza 589.000 spettatori (3.2%). Su Rai 3 i TGR informano 2.477.000 spettatori pari al 14.1%. Blob segna 1.125.000 spettatori pari al 6% e Via dei Matti n°0 appassiona 1.003.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 538.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Eden – Missione Pianeta raccoglie 183.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 399.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 594.000 spettatori (3.5%).