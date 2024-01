Paola Cortellesi è la protagonista del film "La Befana vien di notte" su Rai 1, mentre su Italia 1 va in onda "Billy Elliot"

Fonte: Getty Images Paola Cortellesi in "La Befana vien di notte": ascolti tv del 4 gennaio 2024

Paola Cortellesi approda in prima serata su Rai 1 giovedì 4 gennaio con il film La Befana vien di notte e sfida su Canale 5 la Juve che scende in campo contro la Salernitana per la Coppa Italia.

Reduce del successo di C’è ancora domani, Paola Cortellesi è la protagonista della serata con la commedia, La Befana vien di notte: Paola è una maestra di scuola elementare che nasconde un segreto. Di giorno è bella e giovane ma di notte si trasforma nella leggendaria Befana. Ma a un certo punto viene rapita da un misterioso giocattolaio…

Italia 1 invece propone il mitico Billy Elliot, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla Coppa Italia con Juventus-Salernitana che giocano all’Allianz Stadium.

Prima serata, ascolti tv 4 gennaio: Paola Cortellesi non convince

Su Rai 1 La befana vien di notte incolla alla tv 2.576.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Juventus-Salernitana di Coppa Italia interessa a 4.283.000 spettatori con uno share del 21%. Su Rai 2 The floor – Ne rimarrà solo uno ottiene 1.064.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia 1 Billy Elliot piace a 1.125.000 spettatori con il 6.2%.Su Rai 3 La fiera delle illusioni intrattiene 726.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete 4 Dritto e rovescio interessa 1.080.000 spettatori (7.4%). Su La7 Truth – Il prezzo della Verità raggiunge 568.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Star Trek Beyond ottiene 381.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Nove Comedy Club – Valentina Persia in “Ma che ti ridi?” piace a 54.000 spettatori con il 3.9%.

Access Prime Time, dati del 4 gennaio: Affari tuoi imbattibile

Su Rai 1 Affari Tuoi interessa a 5.052.000 spettatori pari al 23.6% di share; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.624.000 spettatori pari al 17.7%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 666.000 spettatori con il 3.1% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.407.000 spettatori (6.8%); Un posto al sole piace a 1.660.000 spettatori (7.7%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.325.000 spettatori con il 6.3%, Stasera Italia su Rete 4 724.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 679.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Su La7 In onda fa registrare 1.579.000 spettatori (7.4%). Mentre su Nove Cash or Trash – Xmas Special in replica raccoglie 691.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Quatto Hotel intrattiene 516.000 spettatori (2.5%).

Il preserale, dati del 4 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.339.000 spettatori pari al 22.2% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.373.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.287.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.510.000 spettatori (21%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (526.000 – 3.7%), Castle raccoglie 536.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 787.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.644.000 spettatori (14.7%). Blob segna 1.181.000 spettatori pari al 6.1% e Via dei Matti n°0 raggiunge 1.072.000 spettatori pari al 5.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 457.000 spettatori con il 2.9%, C.S.I. Miami si porta sui 628.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 619.000 spettatori (3.2%). Su La7 Miss Marple è visto da 163.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 359.000 spettatori (2.1%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 538.000 spettatori (3%).